မာသမ် (ရင်ထုခြင်း ) ပြုခွင့်ရှိပါသလား? အဲဟ်လေ့စွန္နသ် (စွန္နီ) ကျမ်းများတွင် မည်သူတွေက မာသမ်ပြုခဲ့ကြ ပါသနည်း ? အဇါဒါရီပြုခဲ့ကြပါသနည်း?

ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်အခါများတွင် ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပကြပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးရသည့် အခါများတွင် ဝမ်းနည်းခြင်းမှာ သဘာဝကျသော လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပညာရှိများနှင့် အသိဉာဏ် ရှိသည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ကလည်း ဤသဘာဝ လုပ်ရပ်ကို လက်ခံ ကြပါတယ်။ ကောင်းကင်ကျကျမ်းရ ဘာသာတရားများ အားလုံးက လည်း ဤ သဘာဝ လုပ်ရပ် ကို ထောက်ခံပြီး အတည်ပြုခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ခေတ်တိုင်းတွင် ဘာသာတရားတိုင်းသည် မိမိတို့၏ အသက်ကြီးသူများကို ဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။ ဤအရာသည် ပညာရှိများအတွက် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည့် အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ အလှည့်ရောက်သောအခါတွင် ဤနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောအရာကို အဘယ်ကြောင့် ကန့်ကွက်ကြသနည်း? ဆိုလို သည်မှာ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ မဇ်လူမီယသ် အပေါ် အောက်မေ့ခြင်း ၊ ဝမ်းနည်း ခြင်း တို့ကို ဘာကြောင့် စောဒကတက်ကြရပါသနည်း ?
အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အတွက် ပြုလုပ်သည့် အဇါဒါရီ ၊ မာသမ် ကို ဘာကြောင့် ဗေဒအသ် လိုပြောကြရ သနည်း ? မည်သည့် အချက်ကို အခြေခံပြီး မည်သည့် အထောက်အထား သက်သေများ ကြောင့် ပြောရသည်ဆိုသည့် အချက် ကို ကြည့်ရန် အရေးကြီးလာပါတယ်။
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) အတွက် အထူးသဖြင့် ဆယက်ဒ် ဒွတ်ရှ်ရှိုဟဒါအ် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အတွက် အဇါဒါရီ လုပ်တာ ? မာသမ် လုပ်တာ ပိုင်လား? မပိုင်လား? ဆိုသည့် အချက် အတွက် အထောက်အထား သက်သေရှိမရှိဆိုတာကိုလည်း လေ့လာ သင့်ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် ဒွတ်ရှ်ရှိုဟဒါအ် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အတွက် အဇါဒါရီ ပြုလုပ်ခြင်း မာသမ် ပြုလုပ်ခြင်းသည် တစ်နည်း အားဖြင့် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ရန်သူများ နှင့် သတ်သူများ ကို ဖော်ထုတ် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၎င်းတရားခံများ ရာဇဝတ်သားများ၏ ရာဇဝတ်မှုများကို ဖုံးဖိရန် ကာကွယ်ရန် တခါတရံတွင် ဆူပူမှုမှတဆင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံ အင်အားသုံးကာ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အာဇာနည်သည် အသက်ရှင်နေသေးသည်ဟု သံသယပွားခြင်းဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ ဖသ်ဝါများဖြင့် တားဆီးရန် နည်းဗျူဟာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဤအတွက်ကြောင့် မိမိ၏ခေါင်းစဥ် ပေးထားသည့် မာသမ် (ရင်ထုခြင်း ) ပြုခွင့်ရှိပါသလား? အဲဟ်လေ့စွန္နသ် (စွန္နီ) ကျမ်းများ တွင် မည်သူတွေက မာသမ်ပြုခဲ့ကြ ပါသနည်း ? အဇါဒါရီပြုခဲ့ကြပါသနည်း? ဘက်သို့ လှည့် ပါမည်။
ဟဇရသ် အာအေရှာ မှ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ဝဖသ်ဖြစ်သည့်အပေါ် မာသမ် (ရင်ထုခြင်း) ပြုခြင်း
ဟဇရသ် အာအေရှာ မိန့်တော်မူပါတယ်။
« တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ဝဖါသ် ဖြစ်တော်မူသည့်အချိန် ကျမအနေဖြင့် ခေါင်းအုံးတစ်အုံး ယူလာပြီး ကိုယ် တော်မြတ် (ဆွ) ၏ခေါင်းတော်အောက်တွင် ထားလိုက်ပါသည်။ ကျမအနေဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့်အတူ အော်ဟစ် လေ၏။ ပြီးနောက် ခေါင်း နှင့် မျက်နှာအား ထုလေ၏။ရိုက်လေ၏။ (တစ်နည်းအားဖြင့် မာသမ် ပြုလေ ၏။) »
သတိပြုရန် - မိမိရင်ကိုထုခြင်း ရိုက်ခြင်း ကို မာသမ် ဟုခေါ်ဆိုလျင် ခေါင်းနှင့်မျက်နှာကို ထုခြင်း ရိုက်ခြင်းကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မာသမ်ဟုခေါ်ရပေမည်။
စွန္နီကျမ်းကိုးများ - သွဗကာသ် အစ်ဗ်နေ စအ်ဒ် ၊ အတွဲ ၂ ၊ စာမျက်နှာ ၂၂၉ ၊ ပုံနှိပ် အီဂျစ် / သာရီးခ် သွဗရီ ၊ အတွဲ ၃ ၊ စာမျက်နှာ ၉၉၁ ၊ ပုံနှိပ် အီဂျစ်
သွဗကာသ် အစ်ဗ်နေ စအ်ဒ် ကျမ်း နှင့် သာရီးခ် သွဗရီကျမ်း၏ မူရင်း စာမျက်နှာ scan တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟဇရသ် အွန်စ်မာန် အတွက် အဇါဒါရီ
အေမာမ်ဇဟ်ဘီ အနေဖြင့် မိမိ၏ ကျမ်း သာရီးခ် ခေအစ္စလာမ် မှ ရေးသားထားပါတယ်။
« မိုအာဝေယဟ် အနေဖြင့် ဟဇရသ် အွန်စ်မာန် ၏ အဝတ် နှင့် ဖြတ်နေသည့် လက်ချောင်းများကို မင်ဗဲရ်ပေါ် ချိတ်ဆွဲ ထား ပါသည်။ ပြီးနောက် အချို့ ရှာမ်း (ဆီးရီးယား) နိုင်ငံသားများ မှ ကျိန်ဆိုကြပါသည်။ (ကျိန်ဆိုသည်မှာ ) ဟဇရသ် အွန်မာန် အား သတ်ခဲ့သူများ ကို ပြန်မသတ်ရမခြင်း သို့မဟုတ် မိမိတို့ အသတ်ခံရမည် မဖြစ်မခြင်း အိပ်ယာ ပေါ်တွင်အနားယူမည်မဟုတ်၊ အိပ်မည်မဟုတ် ပြီးနောက် မိမိတို့၏ ဇနီးများ နှင့် လိင်လည်း ဆက်ဆံရမည် မဟုတ်ဟုဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်နှစ် တိတိ ငိုခဲ့ကြပါသည်။ »
ကျမ်းကိုး - သာရီးခ် ခေအစ္စလာမ် ၊ အတွဲ ၃ ၊ စာမျက်နှာ ၄၅၂ ၊ ပုံနှိပ် ဘေရွတ်
သတိပြုရန် - ဟဇရသ် အွန်စ်မာန် အတွက် တစ်နှစ် ငိုခဲ့လို့ ဟရာမ် မဖြစ်လျင် ၊ ဗေဒအသ် မဖြစ်လျင် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ မြေးတော် ငယ် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အတွက် ငိုခြင်းသည် မည်သို့ ဟရာမ် ဖြစ်မည် နည်း? ဗေဒအသ် ဖြစ်မည်နည်း?
သာရီးခ် ခေအစ္စလာမ် ကျမ်း၏ မူရင်း စာမျက်နှာ scan တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ခါလစ်ဘင်န် ဝလီဒ် အတွက် ၇ ရက် တိုင် မာသမ် ပြုခြင်း
ရဝီအနေဖြင့်တင်ပြသည်မှာ လူတွေအနေဖြင့် နောင်ဟဟ် ဖတ်တာကို ဟဇရသ် အိုမရ် က တားမြစ်တယ် ဆိုပြီး ဆိုတာ အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ခါလစ်ဘင်န် ဝလီဒ် သေဆုံးသွားသည့် မက္ကဟ်မြို့ နှင့်မဒီနာမြို့ ၏ ဘနီမိုဂိုင်ရဟ် ၏ အမျိုး သမီးများ မှ ၇ရက်တိုင်း မာသမ် ပြုခဲ့ကြပါသည်။ မိမိတို့၏ ရင်များကို ရိုက်ခဲ့ ထုခဲ့တီးခဲ့ကြပါသည်။ အင်္ကျီ လည်ပင်စုတ်ပြဲကြသည်(ခ) ကြယ်သီးကို ဖြုတ်ကြသည်။ပြီးနောက် နဇ်ရ်နယာဇ် ပြုကြပါ သည်။ ပြီးနောက် ဤ ကဲ့သို့နောင်ဟဟ် ဖတ်ခြင်း နှင့် မာသမ်ပြုခြင်းကို ဟဇရသ် အိုမရ် မှ လုံးဝ မတား မြစ် ခဲ့ချေ။
ကျမ်းကိုး အား မူရင်း စာမျက်နှာ scan တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှီအဟ် မုန်းတီးရေးကို မြတ်အလ္လာဟ် ပယ်ဖျက်ပေးတော်မူပြီး အမှန်တရား နှင့် အရှိတရားကို မြင်နိုင် စွမ်းအား လက်ခံနိုင်စွမ်းအား ရရှိကြပါစေ။
