ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ အပေါ် ငိုကြွေးခြင်း၏ ဆဝါးဗ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ရီဝါယသ် ၏ ကျမ်း များ မှ တစ်ကျမ်း ဖြစ်သည့် ဝဖယာသ်သိုလ်အအေမဟ် ကျမ်း လာရှိမှု ကို တင်ပြပါ မည်။
ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:
مَن بَكى عَلى مُصابِ هذِهِ البِنتِ (زَينَبَ بَنتِ عَلِيٍ عليهاالسلام) كانَ كَمَن بَكى عَلى أخَوَيهَا الحَسَنِ و الحُسَينِ عليهماالسلام.
မဟာတမန် တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် ( ဆွလ်လ္လာဟ် ဟို အလိုင်းဟေ ဝအာလေဟီ ဝစလာမ် ) မိန့်တော် မူ၏။
အကြင်မည်သူမဆို (ကျွန်ုပ်၏) ဤသမီးတော် ( ဇိုင်နဗ် ဗင်သေအလီ (စ.အ) ) ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ အပေါ် ငိုကြွေး မည်ဆိုလျင် ၎င်းအနေဖြင့် သူမ၏ အစ်ကိုများ ဖြစ်သည့် ဟစန် (အ.စ) နှင့် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) (တို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ) အပေါ် ငို ကြွေးသည့် ပမာ ဖြစ်လေ၏။
ကျမ်းကိုး ။ ။ ဝဖယာသ်သိုလ်အအေမဟ် ကျမ်း၊ စာမျက်နှာ ၄၃၁
မှတ်ချက် - အထက်ပါဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီး သခင်မကြီး ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ အပေါ် ငိုကြွေးခြင်း၏ ဆဝါးဗ် ကို ခန့်မှန်း နိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
****************************************************************
END / 251
Your Comment