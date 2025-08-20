ပါကစ္စတန်ရှိ သက္က်ဖီးရီ အဖွဲ့ စေပါဟ်ဟေဆွဟာဗဟ် မှ ဂဒီးရ် သင်္ကေတကို ဖျက်ဆီး + ဗီဒီယို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
မိုဟမ္မဒ် အာမေရ် ဖွာရွတ်ကီ ဦးဆောင်သော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း စေပါဟ်ဟေဆွဟာဗဟ် နှင့် ဆက်နွယ် နေသော လူတစ်စုသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဗဟွသ်ရှားဟ် မြို့ ရှိ ဂဒီးရ် နေ့ အောက်မေ့ဖွယ် အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ ကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
ဖွာရွတ်ကီ သည် ယခင်က လူသိရှင်ကြား မိန့်ခွန်းတွင် သင်္ကေတ ဆောက်လုပ်ခြင်းအား စော်ကားခြင်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ရှီအဟ် အသိုက်အဝန်းမှ ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အတူ ဖွာရွတ်ကီ နှင့် ၎င်း၏ အပေါင်းအဖော်များကို လုံခြုံ ရေး နှင့် တရားရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ချက်ချင်းဖမ်းဆီးရန် ဘာသာရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက တောင်း ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အစိုးရ အနေဖြင့် အရေးယူမှု နှောင့်နှေးပါက အကျိုးဆက်များနှင့် ဆန္ဒပြပွဲများအတွက် အာဏာပိုင်များ၏ တာဝန်ယူသာ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က သတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။
