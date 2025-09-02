ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် အိုလမာ သမဂ္ဂ ၏ ဥက္ကဋ္ဌ မှ ဂါဇာပြီးနောက် ခင်ဗျား တို့ အလှည့်ဖြစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကို သတိပေး ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် အိုလမာ သမဂ္ဂ ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အလီ အလ်ကရဟ် ဒါဂီ က ဒီနေ့ ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာ ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီး မနက်ဖြန်မှာ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ မြို့တော်တွေမှာ ဒီပုန်ကန်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ရန်စမှုတွေကို တွေ့ လိမ့်မယ် ဟု သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်းမှဆက်လက်ပြီး တဲလ်အဗစ်က နိုင်ငံတွေကို ကျူးကျော်လာလိမ့်မယ်လို့ မိမိ မထင်မှတ် ခဲ့ကြောင်း အစ္စရေး တို့၏ ရန်လိုမှု၏ ကျည်ဆန်များသည် နိုင်ငံများ ကို ထိမှန် လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အလီ အလ်ကရဟ် ဒါဂီ က ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်ုပ် အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးထားပါတယ်။ ဒီနေ့ ဂါဇာကိုထောက်ခံပါ ဂါဇာကိုထောက်ခံတာက ရန်သူတွေကနေ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်တာလို့ ပြောပေမယ့် ဒီနေ့ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ ပြောထားပါမယ် ။ အကြောင်းက ခင်ဗျားတို့ အလှည့်တွေ နီးကပ်လာ ပြီး မီးမပြန့်ပွားခင် ဒီအန္တရာယ် ကို သတိထား ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
