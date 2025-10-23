  1. Home
ဆာလောင်မွတ်သိပ် လျင် ဝတ်ပြုရသည့် နမာဇ်

၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၄၅
ဆာလောင်မွတ်သိပ် လျင် ဝတ်ပြုရသည့် နမာဇ်

မည်သူမဆို အခြေအနေအရ ဆာလောင်မွတ်သိပ် ခြင်းကို အနည်း နှင့် အများခံစားရကြပါတယ်။ အဲလို အခြေ အနေမျိုး တွင်လည်း အစ္စလာမ်သာနာတော်မှာ ဆာလောင်မွတ်သိပ် လျင် ဝတ်ပြုရသည့် နမာဇ် ကို သင်ကြား ပေး ထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Shefavahajat အစီရင်ခံစာအရ အေမာမ် ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ) ထံ မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိပါတယ်။ အကြင် မည်သူမဆို  ဆာလောင်မွတ်သိပ် ခြင်းကို ခံစားရမည် (ခ) ကြုံ ရမည် ဆိုလျင်  ဝဇူပြုလုပ်ပါလေ။  ၂ရကတ် နမာဇ် ဝတ်ပြုပါလေ။ နမာဇ် ဝတ်ပြုပြီးလျင် ဤ ဒိုအာအား ဖတ်ပါလေ။

يَا رَبِّ إِنِّي جائِعٌ فَأَطْعِمْنِي.

အဓိပ္ပာယ် - အို အဆင့်ဆင့် ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသည့်အရှင် ၊ ကျနော်မျိုး သည် ဆာလောင် မွတ်သိပ် နေပါ သည်။ ကျနော်မျိုးအား စားဖွယ် သောက်ဖွယ် ချီးမြှင့် ပေးသနားတော်မူပါ။

အခြားရီဝါယသ်တော် တစ်ခု တွင်လာ ရှိသည့် ဒိုအာ နောက် တစ်မျိုးမှာ ဤသို့ ဖြစ်ပါတယ်။

رَبِّ أَطْعِمْنِي فَإِنِّي جائِعٌ.

အဓိပ္ပာယ် - အို အဆင့်ဆင့် ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသည့်အရှင် ၊ ကျနော်မျိုးအား စားဖွယ်သောက်ဖွယ်ချီးမြှင့် ပေးသနားတော်မူပါ။ ကျနော်မျိုး ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေပါသည်။

အင်န်ရှာအလ္လာဟ် ... ဧကန်မုချ အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် သည် ဤ နမာဇ် ဝတ်ပြုသူအား နာရီ ပိုင်း အတွင်း စားဖွယ်သောက်ဖွယ် ချီးမြှင့် ပေးသနားတော် မူမည် ဖြစ်ပါတယ်။

မှတ်ချက် - ကျနော်တို့ အနေ ဖြင့် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု အပြည့် နှင့်  နမာဇ် ဝတ်ပြု ၊ ဒိုအာတောင်း ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနမာဇ် ဝတ်ပြုချိန် ဂါဇာ တွင် ဆာလောင်မွတ်သပ်နေသူများ နှင့် ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်ရှိ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသူများ အတွက် အထူး ဒိုအာ ပြုပေးသင့်ပါတယ်။

