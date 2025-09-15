ဆော်ဒီအာရေဗျ အိမ်ရှေ့မင်းသားနှင့် အီရန်သမ္မတ တို့သည် ဒိုဟာတွင် အာရပ်နှင့် အစ္စလာမ် နိုင်ငံများ ထိပ်သီး စည်းဝေးပွဲ ပြုချိန် တွင်တွေ့ဆုံ
သတင်းထူး - IRAN Uurdu သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဆော်ဒီအာရေဗျ အိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် စလ်မာန် နှင့် အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း တို့သည် ဒိုဟာတွင် အာရပ်နှင့် အစ္စလာမ် နိုင်ငံများ ထိပ်သီး စည်း ဝေးပွဲ ပြုချိန် တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ် များအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်မှု လိုအပ်နေချိန်ပါသည်။ အစ္စရေး၊ အမေရိက၊ ဥရောပက မွတ်စလင်မ်များ ကို ချေမှုန်းပြီး သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို သိမ်းချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီ၊ အီရန်၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၊ ကာတာ၊ အီဂျစ်၊ ပါကစ္စတန်တို့က ရှေ့တန်း ရောက်လာပြီး ခိုင်မာသော မဟာမိတ်ဖွဲ့သင့် ပါတယ်။ အာရပ်နိုင်ငံတွေဟာ အဲဒီနိုင်ငံများအတွက် ကာကွယ်ရေးအတွက် ငွေသုံးသင့်ပါတယ်။ အာရပ်နိုင်ငံများမှ အမေရိကန် အခြေစိုက် စစ် စခန်းအားလုံးကို ဖယ်ရှားသင့်နေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်သည် စည်းလုံး ညီညွတ် ရန် အတွက် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ပါက နောင်တရလိမ့်မည် ဖြစ်ပါတယ်။
