တစ်နိုင်ငံအား တိုက်ခိုက်မှုကို နောက်တစ်နိုင်ငံအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်မည် ဟု ပါကစ္စတန်၊ ဆော်ဒီ အာရေဗျ ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက် ရေးထိုး

၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၇:၁၂
ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် စလ်မာန် နှင့် ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် တို့သည် ပါကစ္စတန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားတို့ကြား မဟာဗျူဟာမြောက် အပြန်အလှန်ကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက် (SMDA) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Dunyanews.tv ၏ အစီရင်ခံစာအရ ပါကစ္စတန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျတို့အကြား "မဟာဗျူဟာဒေသဆိုင်ရာ အချင်းချင်းကာကွယ်ရေး သဘောတူညီ ချက်" (Strategic Mutual Defense Agreement - SMDA) တစ်ရပ်ကို ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် စလ်မာန် နှင့် ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ် တို့လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ဤသဘော တူညီချက်အရ တစ်နိုင်ငံအား တိုက်ခိုက်မှုသည် နောက်တစ်နိုင်ငံ အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ် ထင်မြင်သတ်မှတ်သွား မည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။

သဘောတူညီချက်သည် နှစ်နိုင်ငံလုံး၏ လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဒေသနှင့်ကမ္ဘာအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ပြုစုထိန်းသိမ်းရန် ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုအတူတူ ရှိကြောင်းကိုပြသရန် နှင့် ထို့ပြင်၊ တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုခု ဖြစ်ပွားပါက နှစ်နိုင်ငံအတွက်အတူတကွ ကာကွယ် ရေးလုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်အရ ဆော်ဒီအာရေဗျ နှင့် ပါကစ္စတန်တို့သည် ဆယ့်ရှစ်နှစ်ကြာ အကြာအတွင်း သမိုင်းဝင် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများ ရှိနေပြီး၊ ယင်းသဘောတူညီချက်သည် မဟာဗျူဟာရေးရာအကျိုးစီးပွားများနှင့် နီးစပ်သောကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

အဗ်နာသတင်းဌာန ၏ အကြံပြုချက်အရ ဤကဲ့သို့ ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက် များ ကို မွတ်စလင်မ် ၅၇ နိုင်ငံ လုံး အပြန်အလှန် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး လက်တွေ့ ကျင့်သုံးစေချင်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ ပြုခဲ့မည်ဆိုလျင် အကြမ်းဖက် အမေရိကန် နှင့် အကြမ်းဖက် အစ္စရေး မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများ ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ လုပ်ကြံ ဇာတ်များခင်း၍ ကျူးကျော် တိုက်ခိုင်နိုင်မည် မဟုတ်တော့ချေ။

မွတ်စလင်မ် ၅၇ နိုင်ငံ ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။

  1. အာဖဂန်နစ္စတန်
  2. အယ်ဘေးနီးယား
  3. အယ်လ်ဂျီးရီးယား
  4. အဇာဘိုင်ဂျန်
  5. ဘာရိန်း
  6. ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်
  7. ဘီနင်
  8. ဘရူနိုင်း ဒားရုစလံ
  9. ဘူရကီနာ ဖာဆို
  10. ကင်မရွန်း
  11. ချက်ဒ်
  12. ကိုမိုရိုစ်
  13. ကို့တ်ဒီဗွာ (အိုင်ဗရီကို့စ်)
  14. ဂျီဘူတီ
  15. အီဂျစ်
  16. ဂဲဘွန်
  17. ဂမ်ဘီယာ
  18. ဂီနီ
  19. ဂီနီ-ဘီဆော
  20. ဂိုင်ယာနာ
  21. အင်ဒိုနီးရှား
  22. အီရန်
  23. အီရတ်
  24. ဂျော်ဒန်
  25. ခါဇတ်စတန်
  26. ကူဝိတ်
  27. ကာဂစ်စတန်
  28. လက်ဘနွန်
  29. လီဗီးယား
  30. မလေးရှား
  31. မော်လဒိုက်
  32. မာလီ
  33. မောရီတေးနီးယား
  34. မိုရိုကို
  35. မိုဇန်ဘစ်
  36. နိုင်ဂျာ
  37. နိုင်ဂျီးရီးယား
  38. အိုမန်
  39. ပါကစ္စတန်
  40. ပယ်လက်စတိုင်း
  41. ကာတာ
  42. ဆော်ဒီအာရေးဗျား
  43. ဆီနီဂေါ
  44. ဆီယားရာလီယွန်း
  45. ဆိုမာလီယာ
  46. ဆူဒန်
  47. ဆူရီနမ်
  48. ဆီးရီးယား
  49. တာဂျီကစ္စတန်
  50. တိုဂို
  51. တူးနီးရှား
  52. တူရကီ
  53. တာ့ခ်မင်နစ္စတန်
  54. ယူဂန္ဒာ
  55. အာရပ်စော်ပွားများပြည်ထောင်စု (UAE)
  56. ဥဇဘက်ကစ္စတန်
  57. ယီမင် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

