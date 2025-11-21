ဆနအာအ် လေဆိပ် ပိတ်ထားသည့် အတွက် လူနာထောင်ပေါင်းများစွာကို အန္တရာယ်ဖြစ်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ယီမင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီး အလီရှိုင်းဗာန်က ဆနအာအ် လေဆိပ်ကို တိုက်ခိုက် ပျက်စီးခြင်း သည် ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် နိုင်ငံ တကာ သဘောတူညီ ချက်အားလုံးကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း လျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်သည်ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စဗါ နှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် အလီရှိုင်းဗာန် က မကြာသေးမီက အစ္စရေး၏ ပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရသော ဆနအာအ် လေဆိပ်ပိတ်သိမ်းမှုကြောင့် အထူးသိုလှောင်မှု နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လိုအပ်သော ဆေးဝါးများနှင့် ထုတ်ကုန် များစွာ ရှားပါးလာကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆနာအာအ် လေဆိပ်ကို ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခြင်း နှင့် ပိတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ယီမင်နိုင်ငံသား ထောင်ပေါင်းများစွာသည် ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှုနှင့် သွေးထွက်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် အရေးကြီးသော ဆေးဝါးများ ရရှိနိုင်မှု ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း အလီရှိုင်းဗာန် က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး လူနာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ အသက်ကို ခြွေယူခဲ့ပြီး နောက်ထပ်လူများစွာ၏ အသက်ကို ဆက်လက် ခြွေယူနေသည့် ဤသေစေနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ကို မျက်ကွယ်မပြုရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ၎င်း၏ ဆက်စပ်အဖွဲ့ အစည်းများအား တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကျူးကျော်သူများသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမူများကို ဂရုမစိုက်ကြောင်း အလီရှိုင်းဗာန် က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ယီမင်ပြည်သူများအပေါ် ဤပြင်းထန်သောဖိအားများနှင့် ဝိုင်းရံ ပိတ်ဆို့မှု များရှိနေသော်လည်း ကမ္ဘာ့နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော တိတ်ဆိတ်မှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စစ်ပွဲ၏ သွယ်ဝိုက်ဆုံးရှုံးမှုများသည် တိုင်းတာနိုင်သည်ထက် များစွာပိုမိုကျယ်ပြန့်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် လူများအား ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ဆုံးရှုံးစေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုကို ခန့်မှန်းရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း အလီရှိုင်းဗာန် က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဆနအာအ် လေဆိပ်မှ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် လူနာထောင်ပေါင်းများစွာ ပြည်ပတွင် ကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆေးဝါးများ ပြတ်လပ်မှုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း အလီရှိုင်းဗာန် က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလတွင် အစ္စရေးသည် ဆနအာအ် လေဆိပ်၏ အဓိကပြေးလမ်းကို ဒုံးကျည်လေးစင်းဖြင့် ပစ်မှတ် ထားခဲ့ပြီး မီတာ ၂၀ အနက်ရှိ ကြီးမားသော ချိုင့်ကြီးတစ်ခု ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပြေးလမ်းကိုလည်း ဒုံးကျည် လေးစင်းဖြင့် ထပ်မံဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ရောက်ရှိခန်းမများနှင့် ထွက်ခွာခန်းမများအပြင် ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်း ကိရိယာများ အားလုံး ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။
လေယာဉ်ထောက်ပံ့ရေးရုံး အဆောက်အအုံလည်း ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကနဦးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှာ ထိုအချိန်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ နီးပါးရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဤလကုန်တွင်ပင် ဆနအာအ် လေဆိပ်ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် အစ္စရေးက ၎င်းကို ထပ်မံပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
