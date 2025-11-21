အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ အံ့သြ ဖွယ်အောင်မြင်မှု

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံသည် "Actinium" ဟုခေါ်သော ရေဒီယိုဆေးဝါးဌာန အသစ်တစ်ခုကို ယခုနှစ်တွင် သဗ်ရေးဇ် မြို့ ရှိ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ဆေးရုံတွင် ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
ဤဆေးဝါးသည် နျူကလီးယားဆေးပညာ၏ နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုဖြစ်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်များကို ပစ်မှတ် ထားပြီး ဖျက်ဆီးပေးသည့် ဆေးဝါး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးပညာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အဆိုအရ “ဤကုသမှုသည် အနာဂတ်တွင် လူနာသန်းပေါင်းများစွာအတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သစ်တစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မည်!” ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါဟာ အီရန်နိုင်ငံ ၏ ဆေးပညာသမိုင်းမှာ တကယ်ကို မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အကြမ်းဖက် အမေရိကန် နှင့် မဟာမိတ်များ မီးကုန် ရမ်းကုန် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ အနိုင်ကျင့်မှုများ ကြားမှ အခုလို အောင်မြင် မှုကို အီရန် အနေဖြင့် ဆွတ်ခူး နိုင်ခြင်း မှာ မဟာ တမန်တော် မြတ်ကြီး (ဆွ) မိန့်ကြားထားတော်မူသည့် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကို မြဲမြံစွာ လက်တွေ့ ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် အတွက် ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
