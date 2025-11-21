လက်နက်များ တင်ဆောင်လာသော ၁၀၀၀ မြောက်လေယာဉ် တဲလ်အဗစ်မြို့ရှိ ဘင်ဂူရီယွန်လေဆိပ်သို့ ဆင်း သက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဂါဇာထိုးစစ်စတင်ချိန်မှစ၍ လွှတ်တင်ခဲ့သော လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ၁၀၀၀ မြောက်လေယာဉ်သည် တဲလ်အဗစ်အနီးရှိ ဘင်ဂူရီယွန်လေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ခဲ့ပြီး အစ္စရေးသမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးသော လက်နက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ပို့ဆောင်မှုအဖြစ် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Challenge Israel ပိုင်ဆိုင်သော လေယာဉ်သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ အမြောက်အမြားနှင့်အတူ ဘင်ဂူရီယွန် လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် တင်ပို့မှုပမာဏနှင့်ပတ်သက်သည့် အထွေထွေအချက်အလက်များကိုသာ ပေးထားပြီး လက်နက်အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ပေးသွင်းသူများအကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်း မရှိပါ။ သို့သော် အမေရိကန်နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝယ်ယူရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ချိန်မှစ၍ အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အစ္စရေးတပ်မတော်၏ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် လိုအပ်ချက်များအတွက် အပြည့်အဝပံ့ပိုးမှုပေးရန် ရည်ရွယ်သည့် တိုက်ကြီးပြင်ပ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စစ်ဆင်ရေး ကို ဦးဆောင်နေခဲ့ပြီး ယင်းစစ်ဆင်ရေးကို အစ္စရေးနိုင်ငံတည်ထောင်ချိန်မှစ၍ မကြုံစဖူးဖြစ်သည်ဟု အဖွဲ့အစည်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ လက်နက်များ၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ တန်ချိန် ၁၂၀,၀၀၀ ကျော်ကို လေယာဉ် ၁,၀၀၀ နှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ၁၅၀ ခန့်ဖြင့် အစ္စရေးသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြေညာချက်တွင် ယန္တရားများတွင် အဆင့်မြင့်ကျည်ဆန်များ၊ လက်နက်များ၊ သံချပ်ကာယာဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာကာ ကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ပါဝင်ပြီး လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းတံတားနှစ်ခုသည် အစ္စရေးလုံခြုံရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေး၊ မဟာဗျူဟာမြောက်အရန်တပ်ဖွဲ့များ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် အစ္စရေး တိုက်ခိုက်ရေး တပ်ဖွဲ့များ၏ ရှေ့တန်းအမျိုးမျိုးရှိ လိုအပ်ချက်များကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ရေးတို့တွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။
စစ်ပွဲအတွင်း အစ္စရေး၏ လက်နက်တင်သွင်းမှုအများစုမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် ဂျာမနီနိုင်ငံတို့မှ လာကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စာရင်းအင်းများအရ သိရပါတယ်။
