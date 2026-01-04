တရုတ်နိုင်ငံက သမ္မတ နီကိုလက်စ် မာဒူရို ကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်က ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် သမ္မတ မာဒူရိုကို ပြန်ပေးဆွဲမှုအပြီးတွင် နိုင်ငံတကာမှ ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက သမ္မတ မာဒူရို ကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအား သမ္မတ နီကိုလက်စ် မာဒူရို နှင့် ၎င်း၏ဇနီးအား ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ နှင့် ၎င်း၏ဇနီးအား ပြန်ပေးဆွဲခြင်းသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ကြေညာ ချက်တွင် အလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် မာဒူရိုနှင့် ၎င်း၏ဇနီး၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ဘေးကင်းရေးကို သေချာစေသင့်ကြောင်းလည်း ဆိုထားပါတယ်။
အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေမည့်အစား ဝါရှင်တန်အနေဖြင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ် သင့် ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် သောကြာနေ့ညတွင် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ သမ္မတနှင့် ၎င်း၏ဇနီးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ၏ ပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဝါရှင်တန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်စာတမ်းနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ် သည်ဟု နိုင်ငံအတော်များများက ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
