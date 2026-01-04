မာနနှင့် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်တက် ခြင်း၏ ရလဒ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဘေဟာရိုလ်အန်နဝါရ် ကျမ်း မှ ရီဝါယသ်တော် လာရှိမှု ကို တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရီဝါယသ်တော် တွင် အောက်ပါအတိုင်း အရဘီ စာသား လာရှိပါတယ်။
قال الامام الهادی علیه السلام:
مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ كَثُرَ السّاخِطونَ عَلَيهِ .
အေမာမ် ဟာဒီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မိန့်တော် မူ၏။
« အကြင်မည်သူမဆို မိမိကိုယ်ကို သဘောကျမည် (မာန နှင့် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်တက် ခြင်း) ပြုမည်ဆိုလျင် ထို သူအား ဒေါသထွက် သူများစွာ ရှိပါမည်။ »
ကျမ်းကိုး ။ ။ ဘေဟာရိုလ်အန်နဝါရ် ကျမ်း ၊ စာမျက်နှာ ၃၁၆
ရှင်းလင်းချက် အကျဥ်း - အထက်ပါ ဟဒီးစ်တော် ကို ကြည့်ပြီးသုံးသပ်ရမည်ဆိုလျှင် ကျနော်တို့ အနေဖြင့် မာန ကြီးသူ မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်တက်သူ ၊ တစ်နည်း အား ဖြင့် ကြွားဝါး တက်သူ အား လူအများစုသည် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အပြင်ပိုင်း အရ ဒေါသမထွက်လျင်တောင် မသိစိတ် ဖြင့် ဒေါသထွက်သူ အများ အပြား ရှိကြောင်း ကို သိရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတွက်ကြောင့် ရုပ်ရည် ကြောင့် ဖြစ်စေ ၊ ပညာကြောင့် ဖြစ်စေ ၊ လူအင်အား ကြောင့် ဖြစ်စေ ၊ ငွေအင်အားကြောင့် ဖြစ်စေ မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်စေ မာန မကြီးမိဖို့ မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်မတက်မိဖို့ အထူးသတိပြုရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်တက်ပြီး မာနကြီးသူ သည် အခြား သူများကို နိမ့်ကျသည်ဟု ယူဆသောကြောင့် လူအများစု သည် သူ့ကို သံသယဝင်ပြီး အပြင်ပိုင်း အရ ဖြစ်စေ ၊ မသိစိတ်က ဖြစ်စေ ဒေါသထွက်ကြပါတယ်။
