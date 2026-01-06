ကွမ်းမြို့ရှိ သမိုင်းဝင်စုဝေးပွဲ ၊ ဆူပူမှု ၊ မငြိမ်မသက်မှုများဖြစ်အောင် ပြုနေသူများအား ပြင်းထန်စွာဆန္ဒပြ + ဗီဒီယို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် နိုင်ငံ၏ သာသနာ့ ရွှေမြို့တော် ကွမ်း မြို့ ရှိ အစ္စလာမ့် တော်လှန်ရေးပြည်သူများ၊ စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များသည် ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ် အတွက် သခင်မကြီး ဟဇရသ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော် ရှိ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ရင်ပြင်တွင် ကြီးမားသော စုဝေးပွဲတစ်ခု ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ပါဝင်သူများသည် အီရန် နိုင်ငံ အတွင်း ဆူပူ မငြိမ်မသက်မှုများကို ပြုလုပ်နေကြပြီး မြို့တော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို နှောင့်ယှက်သူများ ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ဤလုပ်ရပ်များသည် လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်သည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
စုဝေးပွဲတွင် ပါဝင်သူများသည် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးကို ဆန့်ကျင်သော ကြွေးကြော်သံများ ကြွေးကြော် ခဲ့ကြပြီး ဆူပူ မငြိမ်မသက်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူများအပေါ် မိမိ တို့၏ မုန်းတီးမှု နှင့် စက်ဆုပ်ရွံရှာမှုကို ရင်ဖွင့် ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဤအခါသမယတွင် အီရန် ၏ အထွတ်အထိပ်ခေါင်းဆောင် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီအပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှု နှင့် နာခံမှုဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်ကိုလည်း ထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီး “မတရားမှုကို လက်မခံဘူး ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် ရပ်တည်မယ် ” နှင့် “အိုဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ကျွန်ုပ်တို့ အသင့်ပါ ” ကဲ့သို့သော ကြွေးကြော်သံများသည် လေထဲတွင် ပဲ့တင်ခဲ့ပါတယ်။
ပါဝင်သူများက အများပြည်သူပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတောင်းဆိုမှုများနှင့် တရားဝင်ဆန္ဒပြမှုများကို ဆူပူ မငြိမ် မသက်မှုနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် သီးခြားစီသတ်မှတ်သင့်ကြောင်းနှင့် ပြည်သူလူထု၏ တရားဝင် တောင်းဆို မှုများ အောက်တွင် နိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို မည်သူမျှ ထိခိုက်စေခွင့်မပြုကြောင်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
မဂ္ဂရစ်နှင့် အီရှာဝတ်ပြုဆုတောင်းပြီးနောက် လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးမှ စတင်ခဲ့သော သီးခြားစုဝေးမှု နှစ်ခုအပြီးတွင် စုဝေးမှုကို ချက်ချင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ စုဝေးမှုတစ်ခုသည် အေမာမ်ဇါဒေဟ် မူစာ မိုဗရကအ် (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော် မှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ သစ်ဖ်လာန် မွတ်စလင်မ် (အ.စ) ဗလီ ဝတ်ကျောင်း တော် မှ ထွက်ခွာကာ ဟာဇရတ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ ရောက်ဇာတော် (ဗိမာန်တော် ) သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီး ပါဝင်သူအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ကာ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး၏ တည်ထောင်သူ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ၊ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ နှင့် အာဇာနည်များအပေါ် မိမိ တို့၏ ခိုင်မာသောကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း ပြုကြောင်း ကို ကြေငြာခဲ့ကြပါတယ်။
ဤအခါသမယတွင် ကွမ်း မြို့၏ တော်လှန်ရေးပြည်သူများက နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေး၊ ဘာသာရေးတန်ဖိုးများနှင့် တော်လှန်ရေးမူများကို ကာကွယ်ရာတွင် အမြဲတမ်း ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ဆူပူ မငြိမ်မသက်မှု သို့မဟုတ် ပြင်ပပူးပေါင်းကြံစည်မှုမျိုးကိုမျှ အောင်မြင်ခွင့်မပြုကြောင်း မိမိ တို့၏ စိတ်ပိုင်းဖြတ် မှုကို ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment