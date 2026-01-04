ဗင်နီဇွဲလားတွင် ဝါရှင်တန်၏ စစ်ရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို နယူးယောက်နှင့် အမေရိကန်မြို့ ကြီးများတွင် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွား + ဗီဒီယို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်နိုင်ငံသား အမြောက်အမြားသည် နယူးယောက်မြို့ရှိ တိုင်းမ်စ် စကွဲယာ ( Times Square) နှင့် အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းရှိ အခြားမြို့များစွာတွင် ဗင်နီဇွဲလားတွင် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် သမ္မတ နီကိုလပ်စ် မာဒူရို ( Nicolas Maduro ) နှင့် ၎င်း၏ဇနီးအား ဖမ်းဆီးမှုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
“ဗင်နီဇွဲလားကနေ ထွက်သွား!” နှင့် “ရေနံအတွက် သွေးမလိုချင်ဘူး” စတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကို ကြွေးကြော်ပြီး ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ဝါရှင်တန်ရဲ့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး အလားတူ အကြောင်းအရာတွေပါတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ကိုင်ဆောင်ထားကြပါတယ်။
“အမေရိကန်က ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနဲ့ သူ့ဇနီးကို ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ကျွန်မ အရမ်း ဒေါသ ထွက်သွားတယ်” ပြီးနောက် “ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ အဆိုးရွားဆုံး အင်ပါယာဝါဒဗီဇကို ပြန်ရောက် သွားပြီလို့ ခံစားရတယ်”လို့ ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် မနိုလို ဒီ လိုစ် ဆန်တိုစ် (Manolo de los Santos ) က ပြောခဲ့ပါတယ်။
စီစဉ်သူများ၏ အဆိုအရ နယူးယောက်ဆန္ဒပြပွဲသည် အမေရိကန်စစ်ပွဲများနှင့် စစ်ရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ ကို ဆန့်ကျင်သည့် မဟာမိတ်အဖွဲ့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့အမျိုးမျိုးတွင် ကျင်းပခဲ့သော ဆန္ဒပြပွဲ ၈၀ ကျော်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Nadia Fayman (နာဒီယာ ဖေးမန် )ကလည်း “ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှန်တရားနှင့် မှန်ကန် သောအရာနှင့်အတူ ရပ်တည်ပြီး လွတ်လပ်မှုနှင့် တန်းတူညီမျှမှုကို ကာကွယ်ရမည်” ဟု အလေး ပေးပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ သူမက ထပ်လောင်းပြီး “အမေရိကန်၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် မူးယစ် ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုကို တိုက်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ဒီမိုကရေစီကို ပြန့်ပွားစေရန် မဟုတ်ဘဲ ရေနံကို သိမ်းပိုက်ပြီး လက်တင်အမေရိကကို လွှမ်းမိုးရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။” ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဝါရှင်တန်က ကြေညာခဲ့သော စစ်ရေးစစ်ဆင်ရေးအပေါ် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက် လာချိန် တွင် ဤဆန္ဒပြပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး မာဒူရိုကို ဖမ်းဆီးပြီး ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံပြင်ပသို့ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပြီး ဝေဖန်သူများက ၎င်းကို "လျှို့ဝှက်စစ်အာဏာသိမ်းမှု" နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် ဝင်ရောက် စွက်ဖက် မှုမပြုရေးမူကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
