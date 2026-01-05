Emirates လေကြောင်းလိုင်း မှ အီရန်သို့ ပျံသန်းမှုများ ဆက်လက်ပျံသန်းနေ ၊ ကောလာဟလများ ငြင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု ဒုတိယအကြီးအကဲက Emirates လေကြောင်းလိုင်း၏ အီရန်သို့ ပျံသန်းမှုများ ဖျက်သိမ်းခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ပျံ့နှံ့နေသော သတင်းများကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး Emirates လေကြောင်းလိုင်း၏ ခရီးစဉ်များကို ဖျက်သိမ်းခြင်း မရှိသေးဘဲ ခရီးစဉ်တစ်ခုသာ ယာယီပြောင်းလဲထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Mehr News သို့ ပြောကြားရာတွင် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) လေဆိပ်မြို့တော်၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဂျဝါဒ် ဆွာလေဟီ က အီရန် နှင့် UAE အကြား လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံးသည် ပုံမှန် အတိုင်း ပြေးဆွဲနေပြီး ဖျက်သိမ်းမှုမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Emirates လေကြောင်းလိုင်းသည် အီရန်သို့ တစ်ပတ်လျှင် လေးရက် ပျံသန်းမှုနှစ်ခုနှင့် တစ်ပတ်လျှင် သုံးရက် ပျံသန်းမှုသုံးခု အပါအဝင် စုစုပေါင်း တစ်ပတ်လျှင် ၁၇ ကြိမ် ပျံသန်းကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များ သို့မဟုတ် ခရီးသည်အရေအတွက်ကြောင့် လေယာဉ် ခရီး စဉ်အချိန်များ ပြောင်းလဲလေ့ရှိပြီး ယင်းကို ဖျက်သိမ်းခြင်းဟု မယူဆသင့်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျဝါဒ် ဆွာလေဟီ က လေကြောင်းလိုင်းများသည် မိမိ တို့၏ အချိန်ဇယားများကို ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်များ ချိန်မဟုတ်သော ရာသီတွင် အသေးစားပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း လက်ရှိအခြေအနေတွင်ပင် Emirates လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ခု၏ အချိန်ဇယားကို ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်အထိ ပြောင်းလဲထားသော်လည်း လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို ဆက်လက်ပျံသန်းသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် နှင့် Emirates အကြား စီစဉ်ထားသော လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံးသည် အခြေအနေကောင်းမွန်ပြီး ခရီးသည် များ စိတ်ပူစရာမလိုကြောင်း ဂျဝါဒ် ဆွာလေဟီ က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment