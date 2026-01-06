ဇိုဟ်ရန် မမ်ဒါနီ က ထရမ့် ကို ဆန့်ကျင်ပြီး မာဒူရို ၏ ပြန်ပေးဆွဲမှုဟာ တရားမဝင်ဘူးလို့ ခေါ်ဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ နယူးယောက်မြို့တော်ဝန် ဇိုဟ်ရန် မမ်ဒါနီ သည် ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတအား အမေရိကန် က တရားမဝင်ပြန်ပေးဆွဲမှုအပေါ် ၎င်း၏တရားဝင် X အကောင့်တွင် တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဇိုဟ်ရန် မမ်ဒါနီ က ဒီမနက်မှာ ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ နီကိုလက်စ် မာဒူရိုနဲ့ သူ့ဇနီးကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ချုပ်နှောင်မှုနဲ့ နယူး ယောက်စီးတီး က ဖက်ဒရယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားဖို့ အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ အစီအစဉ် အကြောင်း ကျွန်တော့်ကို အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ် တစ်ဖက်သတ်တိုက်ခိုက်မှုသည် စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု၏ ဖက်ဒရယ်နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေ ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဇိုဟ်ရန် မမ်ဒါနီ က ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းမှုမှာ အမေရိကန်ပြင်ပရှိ အခြေအနေကိုသာမက နယူးယောက်မြို့ကို နေအိမ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား ထောင်ပေါင်းများစွာ အပါအဝင် နယူးယောက်နေထိုင်သူများကိုပါ တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေမည်ဟု ဇိုဟ်ရန် မမ်ဒါနီ က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် သူသည် ဤဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများနှင့် နယူးယောက်သားအားလုံး၏ ဘေးကင်းရေးကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေကြောင်း ရေးသားခဲ့ပြီး ဒေသန္တရအစိုးရသည် အခြေအနေကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့် ပြီး လိုအပ်သော ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
