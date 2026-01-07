အီရန်မှာ ဆူပူသောင်းကြမ်းမှု များ ဖြစ်အောင် လုပ်နေသည့် သစ္စာဖောက်များ မှ တစ်ဦး ၏ နည်းဗျူဟာ တစ်ခု ။ ။ video
၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၆ - ၁၂:၀၄
News ID: 1770491
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်မှာ ဆူပူသောင်းကြမ်းမှု များ ဖြစ်အောင် လုပ်နေသည့် သစ္စာဖောက်များ မှ တစ်ဦး ၏ နည်းဗျူဟာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က လမ်းတစ်လမ်း ၏ အမည် ကို ထရမ့်ရဲ့ နာမည်ပါတဲ့ စတစ်ကာကို ဒေါ်လာအနည်းငယ်အတွက် ကပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အီရန်နိုင်ငံအတွင်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတဲ့ လူတစ်စုဟာ ဒီလို မအောင်မြင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ဖို့ မော့ဆက်နဲ့ စီအိုင်အေဆီက ဒေါ်လာများ ယူနေကြတယ်ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
