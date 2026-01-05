ဝါရှင်တန်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဒမတ်စကတ်စ်၊တဲလ်အဗစ် ဆွေးနွေးပွဲအသစ်ကို ပါရီတွင် ကျင်းပမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဆီးရီးယားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံမြို့တော် ပါရီတွင် “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ညှိနှိုင်းမှုနှင့် ကြားဝင်စေ့စပ်မှုဖြင့်” ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးပွဲအသစ်တစ်ခုကို ကျင်းပနေကြောင်း အစိုးရ သတင်းရင်း မြစ်တစ်ခုက SANA သို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက SANA သို့ ပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အက်စ်အဒ်ရှ် ရှိုင်းဘာနီ နှင့် အထွေထွေထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးအကြီးအကဲ ဟိုစိုင်းန် အယ်လ်စလာမဟ် တို့သည် ဆီးရီးယား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ဟီးဘရူးသတင်းစာ Ma’ariv ၏ အဆိုအရ အစ္စရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို ဝါရှင်တန်ဆိုင်ရာ အစ္စရေးသံအမတ်ကြီးနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု၏ စစ်ရေးရေးရာ ဒုတိယလက်ထောက်တို့က ဦးဆောင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
“ဤဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် ဆီးရီးယား၏ ညှိနှိုင်းမရသော အမျိုးသားအခွင့်အရေးများကို ပြန်လည်ရရှိရန် ခိုင်မာသော ကတိကဝတ်ကို အတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်” ဟု သတင်းရင်းမြစ်က ရှင်းပြခဲ့ပြီး “ဆွေးနွေးပွဲ များသည် အဓိကအားဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ မတိုင်မီ အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့များ နယ်နိမိတ်သို့ ဆုတ်ခွာရန် အာမခံသည့် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ပဋိပက္ခမရှိရေး သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် အာရုံစိုက် ထားပြီး၊ ဆီးရီးယား၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုအားလုံးထက် ဦးစားပေးပြီး ဆီးရီးယား ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု တစ်စုံတစ်ရာကို ကာကွယ်တားဆီးရန် သေချာစေသည့် တရားမျှတသော လုံခြုံရေး သဘောတူညီချက် မူဘောင်အတွင်း” ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Ma'ariv သတင်းစာက ဆွေးနွေးပွဲများသည် "နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုရရှိရန်မဟုတ်ဘဲ တည်ငြိမ်မှုနှင့် အန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန်" ရည်ရွယ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မနေ့က Axios သတင်းဌာနက အစ္စရေးအရာရှိတစ်ဦးနှင့် သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံရှိသော သတင်းရင်း မြစ် တစ်ခု ကို ကိုးကား၍ ယခုပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ဆွေးနွေးပွဲသည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် ၏ Mar-a-Lago အပန်းဖြေစခန်းတွင် နေတန်ယာဟုနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုချက်အရ ကျင်းပ ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
