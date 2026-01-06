ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ ၊ အမေရိကန်ကျူးကျော်မှုကို ထောက်ခံသူများကို ဖမ်းဆီးရန် အမိန့် ထုတ်ပြန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရသည် နိုင်ငံအတွင်း အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီး အမေရိကန် စစ်ရေးကျူးကျော်မှုကို ထောက်ခံသူ သို့မဟုတ် မြှင့်တင်သူအားလုံးကို ဖမ်းဆီးရန် အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ကျူးကျော်မှုနှင့် ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ နီကိုလက်စ် မာဒူရိုအား ဖမ်းဆီးမှုကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အရေးပေါ်အမိန့်သည် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အား အမေရိကန် ကျူးကျော်မှုကို ထောက်ခံသူ သို့မဟုတ် ထောက်ခံသည့် မည်သည့် အဖွဲ့ကိုမဆို ဖမ်းဆီးရန် အခွင့် အာဏာပေး ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရက ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကို သေချာစေရန်နှင့် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ကျူးကျော်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဤအစီအမံများကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ကြေညာခဲ့သော်လည်း ဖမ်းဆီးရန် စံနှုန်းများနှင့် ဤအမိန့်များကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် နည်းလမ်း နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မထုတ်ပြန်ရသေးကြောင်းသိရပါတယ် ။
ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့က အမေရိကန်စစ်တပ်သည် နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကာ ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ နီကိုလက်စ် မာဒူရိုနှင့် ၎င်း၏ဇနီးကို ပြန်ပြေးဆွဲ ဖမ်းဆီးခဲ့ ပြီး နယူးယောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး မူးယစ် ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုစွဲချက်များဖြင့် အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထား ကြောင်း သတိပြု သင့်ပါတယ်။
