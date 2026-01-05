  1. Home
အီရန် အဓိကရုဏ်းကျူးလွန်သူများထဲ မှ မော့ဆက်အေးဂျင့်တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရာဇဝတ်မှုကို ဝန်ခံ ။ ။ video

၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၆ - ၁၈:၅၄
News ID: 1769911
သတင်းထူး - IRAN Uurdu သတင်းစာမျက်နှာ ၏ အစီရင်ခံစာအရ တီဟီရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ အီရန် အဓိကရုဏ်းကျူးလွန်သူများထဲမှ မော့ဆက်အေးဂျင့်တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရာဇဝတ်မှုကို ဝန်ခံ နေသည့် ဗီဒီယို ကလစ် တို တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အီရန် ဆန္ဒပြမှုတွင် ဆန္ဒပြသူကအလွန်နည်းပါးပြီး ဆန္ဒပြမှု ကို အဓိကရုဏ်း အသွင် ဆောင်အောင် လုပ်နေသည့် မော့ဆက်အေးဂျင့် အများအပြားဖြစ်နေပါတယ်။

