အီရန် အဓိကရုဏ်းကျူးလွန်သူများထဲ မှ မော့ဆက်အေးဂျင့်တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရာဇဝတ်မှုကို ဝန်ခံ ။ ။ video
၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၆ - ၁၈:၅၄
သတင်းထူး - IRAN Uurdu သတင်းစာမျက်နှာ ၏ အစီရင်ခံစာအရ တီဟီရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ အီရန် အဓိကရုဏ်းကျူးလွန်သူများထဲမှ မော့ဆက်အေးဂျင့်တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရာဇဝတ်မှုကို ဝန်ခံ နေသည့် ဗီဒီယို ကလစ် တို တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အီရန် ဆန္ဒပြမှုတွင် ဆန္ဒပြသူကအလွန်နည်းပါးပြီး ဆန္ဒပြမှု ကို အဓိကရုဏ်း အသွင် ဆောင်အောင် လုပ်နေသည့် မော့ဆက်အေးဂျင့် အများအပြားဖြစ်နေပါတယ်။
