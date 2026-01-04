  1. Home
အစ္စရေးဟာ အီရန်ကို မတိုက်ခင် အကြိမ်တစ်ရာလောက် စဉ်းစားရတော့မည်

၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၆ - ၂၂:၂၅
အစ္စရေးဟာ အီရန်ကို မတိုက်ခင် အကြိမ်တစ်ရာလောက် စဉ်းစားရတော့မည်

အီရန် နောက်ဆုံးပေါ် တိုက်လေယာဉ်များ ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ J-10C တိုက်လေယာဉ် ၆၀ ဝယ်ယူကြောင်း သိရှိရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဆုံးဖြတ်ချက် နောက်ကျခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အီရန်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ အပြည့်အဝ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စရေး ရန်သူဟာ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတောင် မတွေးရဲတော့လောက်အထိ ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းသည်ကား J-10C သည်  မြန်ဆန် ၊ ခေတ်မီပြီး ဖျက်စီးနိုင်သည့် စွမ်းအား အပြည့်ပါဝင်ပြီး အဆင့်မြင့် AESA ရေဒါ ပါရှိပြီး ၊ မြင်ကွင်းအကွာအဝေးထက် ကျော်လွန်သော (BVR) ဒုံးကျည်များ ပါဝင်သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။

အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အနေဖြင့် J-10C  တိုက်လေယာဥ် များ ပိုင်ဆိုင်လိုက်ခြင်းသည် အမေရိကန် ၊ အစ္စရေး နှင့် မဟာမိတ်များအတွက် ရှင်းလင်းသော သတိပေးချက် ဖြစ်ကြောင်း သိထား ရမည် ဖြစ်ပါ တယ်။

