တိုက်ခိုက်မှု အသစ်များ ထပ်မံဖြစ်ပွားပါက ရန်သူအား အံ့အားသင့်ဖွယ် တုံ့ပြန်မှုများ ပေးမည်ဟု တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်က ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) ၏ ရေတပ် ဒုတိယတပ်မှူးက အမေရိကန်သည် အီရန်အပေါ် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအသစ်တစ်ခု ပြုလုပ်မိပါက အီရန် ရေတပ်သည် မိမိ ၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်များကို အသုံးပြု၍ ရန်သူကို အပြည့်အဝ တုံ့ပြန်မည်ဟု သတိ ပေးခဲ့ ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ဗိုလ်ချုပ် မိုဟမ္မဒ် အက်ဘဲရ် ဇာဒေဟ် သည် အီရန်တောင်ပိုင်း မီနပ်မြို့တွင် ကျင်းပ သော အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး ထိုအခမ်းအနားပြုလုပ်သည့် နေရာသည် အမေရိကန် နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရတို့ ၏ အီရန်အပေါ် မကြာသေးမီက ရန်လိုသောစစ်ပွဲ၏ ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသူ ၁၇၀ ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သည် အီရန်အပေါ် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအသစ်တစ်ခု ပြုလုပ်ပါက IRGC ရေတပ်သည် မိမိ ၏ ခေတ်မီစွမ်းရည်များကို အသုံးပြုမည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် မိုဟမ္မဒ် အက်ဘဲရ် ဇာဒေဟ် အီရန်သည် ရန်သူကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် အခြားခေတ်မီနည်းလမ်းများအပါအဝင် မိမိ ၏ နည်းဗျူဟာ အသစ်များ ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ရန်သူ၏ သင်္ဘောကြီးများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ပြီး ပိတ်ဆို့သွားမည်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ရေတပ်စစ်မျက်နှာစာတစ်ခုတည်းအတွက်သာ ကန့်သတ်မည် မဟုတ်ဘဲ ခုခံရေး စစ်မျက်နှာစာ များတွင် ရရှိနိုင်သော အခြားစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုလည်း အသုံးပြုသွား မည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လေးဆယ်ရက်ကြာစစ်ပွဲတွင် အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ကျူးကျော်မှု ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အနည်းဆုံး တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှု ၁၀၀ ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အနောက်အာရှ၏ ကျယ်ပြန့် သောဒေသတွင် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ထိလွယ်ရှလွယ်ပြီး မဟာဗျူဟာကျသော ပစ်မှတ်များကို ပစ်မှတ် ထားခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
