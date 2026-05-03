ဂျာမနီတွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လျှော့ချရေး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထရမ့် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Nournews၏အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်အစိုးရ၏ ဂျာမနီတွင် ၎င်း၏စစ်ရေးတည်ရှိမှုကို လျှော့ချရန် မကြာ သေးမီက ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပြီး နောက် ထရမ့်က ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရုပ်သိမ်း ဖွယ်ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ် ဖရိုက်ဒရစ် မာ့ဇ်က အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပြော ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းများအရ ပင်တဂွန်သည် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀၀၀ ကို ဂျာမနီမှ ရုပ်သိမ်းရန် အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပတွင် တပ်ဖွဲ့များ ချထားမှုကို ပြည့်စုံစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်နှင့် မြေပြင်အခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စစ်ဘက်အရာရှိများက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၀၀၀၀ ခန့်သည် ဂျာမနီတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်ုပ်တို့သည် တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၅၀၀၀ ထက်ပို၍ ရှိလိမ့်မည်” ဟု ထရမ့် က စနေနေ့တွင် သတင်းထောက်များ အား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ် ၏ မှတ်ချက်များသည်လည်း တင်းမာမှုများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့ပါတယ်။ Mertz က ယခင်က မိန့်ခွန်းတစ်ခုတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အီရန်၏ “အရှက်ရစေမှု” ကို ခံခဲ့ရကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရှိ အကြီးတန်းရီပတ်ဘလီကန်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Mike Rogers နှင့် Roger Wicker တို့သည် ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
၎င်းတို့က တပ်ဖွဲ့များလျှော့ချခြင်းကို ကွန်ဂရက်နှင့် မဟာမိတ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အလေး ပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပမှ တပ်ဖွဲ့များကို လုံးဝရုပ်သိမ်းမည့်အစား အလားအလာရှိသောခြိမ်းခြောက်မှုများကို တားဆီးရန် အားကောင်း စေရန်အတွက် ဤတပ်ဖွဲ့များကို တိုက်ကြီး၏ အရှေ့ပိုင်းဒေသများသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည် ပိုကောင်း မည်ဟုလည်း ကိုယ်စားလှယ်များက အကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဤကိစ္စဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် ကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် NATO မဟာမိတ်အချို့အကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှု များ တိုးပွားလာနေကြောင်း အစီရင်ခံစာများလည်း ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
