အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE) သည် ပါကစ္စတန်ရှီအဟ် ၁၅၀၀၀ ကို နှင်ထုတ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှု များကိုသိမ်းယူ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသည် ပါကစ္စတန်ရှီအဟ် ထောင်ပေါင်းများစွာကို နှင်ထုတ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင် မှု အားလုံးကို သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ရှီအဟ် ၁၅၀၀၀ ကို နှင်ထုတ်ခြင်းအပြင် UAE သည် ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခဲ့သော ၎င်းတို့၏ ဘဏ်အကောင့်များနှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုလည်း သိမ်းယူ ခဲ့ပြီး ငွေမပါဘဲ ၎င်းတို့၏မူလနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။
France 24 သတင်းကွန်ရက်၏အဆိုအရ ဤလုပ်ရပ်သည် အဘူဒါဘီနှင့် အစ္စလာမာဘတ်အကြား တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် New Lines မဂ္ဂဇင်း၏ အရှေ့ တောင်အာရှ ကဏ္ဍ၏ အယ်ဒီတာ Surbhi Gupta က ဤပြစ်ဒဏ်ပေးသည့်လုပ်ရပ်တွင် UAE သည် ဤ ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံ ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ် ဆယ်အတွင်း ၎င်းတို့၏နေအိမ်အဖြစ် ယူဆခဲ့သော ပါကစ္စတန်ရှီအဟ် ၁၅၀၀၀ ကို နှင်ထုတ်ခဲ့သည် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အယ်ဒီတာ Surbhi Gupta က ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရသူအများစုဟာ အလုပ်ကောင်း ကောင်းရှာဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ UAE ကို သွားပြီး အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ နိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရကြောင်း ဒီလူအများစုက သူတို့ကို ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းကို ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သူတို့ရဲ့ မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းတွေကို မပေးဘဲ ပါကစ္စတန်ကို ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောပြကြောင်း သူတို့ရဲ့ ဘဏ်အကောင့်တွေကိုလည်း UAE က ရပ်ဆိုင်း ထားတယ်လို့လည်း ပြောကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
