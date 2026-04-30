အီရန်တွင် အရပ်သား ၁၃၀၀၀၀ ကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဂရီးဗ်အာဗါဒ်ဒီ မှ ပြောကြား

IRNA ၏ အဆိုအရ ယနေ့တွင် တီဟီရန်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီအကြီးအကဲ မီရီယာနာ စပိုလီယာ့ခ်သည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ်အာဗါဒ်ဒီ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အီရန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ်အာဗါဒ်ဒီ က ဤအစည်းအဝေးတွင် အီရန်အပေါ် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော တိုက်ခိုက်မှုများကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ရှိ မီနက် မူလတန်းကျောင်းအပါအဝင် အရပ်သား ၃၀၀၀၀၊ လူနေအိမ်များ၊ ဆေးရုံများ၊ စစ်ဘက် မဟုတ်သော အဆောက်အအုံများနှင့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော တိုက်ခိုက်မှု များသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများ၏ ဥပမာများဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အမေရိကန်နှင့် အနောက်တိုင်းကမ္ဘာက အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသော ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဖြင့် ကမ္ဘာ့အခြားနိုင်ငံများအပေါ် ပြဋ္ဌာန်း လိုပါက ကမ္ဘာ့ပြည်သူများသည် ဤယဉ်ကျေးမှုကို စက်ဆုပ်ရွံရှာကြသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ်အာဗါဒ်ဒီ က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် အီရန်အပေါ် သိမ်းပိုက်ထားသော ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ စစ်ရေး ကျူးကျော်မှုအတွက် ဒေသတွင်းနိုင်ငံအချို့က ထောက်ခံမှုကို ထောက်ပြခဲ့ပြီး ထိုနိုင်ငံများသည် အီရန်ကို တိုက်ခိုက်ရန် ၎င်းတို့၏နယ်မြေနှင့် ထိုနေရာတွင် တပ်ဆင်ထားသော စစ်ရေးအဆောက်အအုံများကို အသုံးပြု ခွင့်ပေးခဲ့ သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ကို ကျူးကျော်ရန်စမှုတွင် ဤနိုင်ငံများက ထောက်ခံကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသော အထောက် အထားများ ရှိကြောင်း ၎င်းတို့သည် ကြားနေဟု မခေါ်ဆိုနိုင်ဘဲ ဥပဒေ အရလည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း အီရန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နေသည့် နေရာများကို အီရန်က ပစ်မှတ်ထားရန် မလွဲမသွေ လိုအပ်ကြောင်း အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ်အာဗါဒ်ဒီ က ရန်လိုသူများ ကိုယ်တိုင်က အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကို နှစ်သက်ပြီး ဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့အား ရှုတ်ချသင့်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံတကာဥပဒေများကို လိုက်နာရန် တိုက်တွန်းသင့်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအနေဖြင့် ဤရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ရန်လိုမှုကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ မိမိတိုင်ပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တရားဝင် အရေး ယူဆောင်ရွက်မှု တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကာဇင်းမ် ဂရီးဗ်အာဗါဒ်ဒီ က ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
