ဟစ်ဘွလ္လာဟ်ဒရုန်းများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တိုင်းသည် အကူအညီမဲ့နေကြောင်း အစ္စရေး စစ်တပ် က ဝန်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစ္စရေးစစ်တပ်မှူးများက ဟစ်ဘွလ္လာဟ် လာဒရုန်းများကို တိုက်ဖျက်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ မရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ အစ္စရေးရေဒီယိုသတင်းတစ်ပုဒ်အရ စစ်ရေး အစည်းအဝေး တစ်ခုအတွင်း တပ်မဟာ ၂၈၂ ၏ တပ်မှူးက ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ဒရုန်းများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အရေးတကြီးအစီအမံများ လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတစ်ပုဒ်အရ စစ်တပ်များ၏ တပ်မှူးများက ဤစိန်ခေါ်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များ မရှိခြင်းနှင့် လက်တွေ့တွင် ဤဒရုန်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် များစွာ မလုပ်ဆောင်နိုင် ကြောင်း အလေးအနက်စိုးရိမ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းတို့နှင့် စစ်ပွဲတွင် ဒရုန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းမှ သင်ခန်းစာယူရန် အချိန် အလုံအလောက်ရှိသော်လည်း အစ္စရေးစစ်တပ်သည် သင့်လျော်သောပြင်ဆင်မှုနှင့် လိုအပ်သောပစ္စည်းများမရှိဘဲ လက်ဘနွန်စစ်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့က ဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အစ္စရေးလေတပ်အကြီးအကဲသည် ဤစိန်ခေါ်မှုကို မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ယခင်က ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
