ဟစ်ဘွလ္လာဟ် က အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ ၊ ဇီယွန်နစ်သတင်းစာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehrသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဇီယွန်နစ် မီဒီယာတွေက အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာ တောင်လက်ဘနွန်မှာ အန္တရာယ်များ၏ နွံအသစ်တစ်ခုတွင် ပိတ်မိနေပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ခုခံမှုနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ တိုးပွားလာနေတာကို ရင်ဆိုင် နေရတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအရ ဇီယွန်နစ် မီဒီယာများက တောင်လက်ဘနွန်ရှေ့တန်းကို အစ္စရေး စစ်တပ် အတွက် အခက်ခဲဆုံးနဲ့ သွေးထွက်သံယိုမှုအရှိဆုံး ကွင်းပြင်အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်နစ် သတင်းစာ Haaretz က အစီရင်ခံစာမှာ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ဟာ အစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ အစ္စရေးစစ်တပ်ယူနစ်တွေအတွင်းမှာတောင် လက်ဘနွန်မှာ စစ်ဆင်ရေးတွေ ဆက်လက် လုပ် ဆောင် နေတဲ့ နည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာနေတယ်လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဟာရိတ်ဇ်က ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ကနေ ဆုတ်ခွာမယ့် လက္ခဏာတွေ မရှိသေးဘဲ ၊ စစ်ဆင်ရေးတွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ အစ္စရေးစစ်တပ်၏ အဓိကစစ်ဆင်ရေးများသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ဂါဇာတွင် အစ္စရေးစစ်တပ်က ကြီးမားသောအိမ်များကို စနစ်တကျဖျက်ဆီးခြင်းကို ၎င်း၏မဟာဗျူဟာ၏ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နည်းလမ်းနှင့် ဆင်တူကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အစ္စရေးမီဒီယာများက ဒဏ်ရာရရှိသော အစ္စရေးစစ်သားအရေအတွက် တိုးပွားလာမှုကိုလည်း ထောက်ပြခဲ့ပြီး ဤအခြေအနေသည် တပ်မတော်အတွင်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုရှိနေသော်လည်း သတ်မှတ်ထားသောပစ်မှတ်များသည် အလွန်အရေးကြီး သောကြောင့် စစ်သားများသည် ဤမျှကြီးမားသောအန္တရာယ်ကို ထမ်းဆောင်ရမည်လားဆိုသည့် မေးခွန်းကို အစ္စရေး စစ်တပ်အတွင်း ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ဇီယွန်နစ် သတင်းစာ Israel Hayom ကလည်း လက်ဘနွန်၏ နွံများ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီး ယခုအခါ အကြီးတန်းစစ်ဘက်အရာရှိများပင် အခြေအနေသည် စစ်ပွဲမတိုင်မီကထက် များစွာဆိုးရွားလာကြောင်း ဝန်ခံနေကြပါတယ်။
Hezbollah ၏ fiber-optic drones ကိစ္စတွင် အစ္စရေးစစ်တပ်သည် နည်းဗျူဟာအရ ရှုံးနိမ့်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး မာနနှင့် မာနထောင်လွှားမှုအပေါ် အခြေခံသော မူဝါဒများကြောင့် အဓိက မဟာဗျူဟာမြောက် ကျရှုံးမှုဆီသို့ တွန်းပို့ခံနေရကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment