အမေရိကန်တွင် ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများ ပြန်လည်မြင့်တက်လာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန် မော်တော်ကားအသင်း (AAA) မှ ရရှိသော အချက် အလက်များ အရ နိုင်ငံတွင်း ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်း အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ပြသထားပါတယ်။ အမေရိကန်တွင် ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ၉ ရာခိုင်နှုန်း (၃၃ ဆင့်နှင့်ညီမျှသည်) မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ အီရန်အပေါ် စစ်ရေးအရ ကျူးကျော်မှု စတင်ချိန်မှစ၍ အမေရိကန်တွင် ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေနံစိမ်း အနာဂတ်ဈေးကွက်တွင်လည်း ရေနံနှင့် ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာကြောင်း ညွှန်ပြနေပြီး Brent ရေနံဈေးနှုန်းသည် တစ်စည်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၁၂ အထိ တစ်ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment