ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော် ၏ တရားဟောဆရာ ဒမတ်စကတ်စ်တွင် ရှဟီးဒ် ဖြစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီရန်စံတော်ချိန် ၁နာရီ ခန့် က ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ရောင်ဇာတော် ၏ တရားဟောဆရာ ဟွတ်ဂျ် ဂျသိုလ် အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် ဆယက်ဒ် ဖရ်ဟာန် ဟစန် အလ်မန်ဆူရ် သည် ဒမတ်စကတ်စ်ရှိ ဇိုင်နဗ်ဘီယဟ် ဧရိယာရှိ ဖွာတွေမီယဟ် လမ်းမ ပေါ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုတွင် အသက်စွန့်ခဲ့ရပါတယ်။
သတင်းအချို့တွင် ဟွတ်ဂျ် ဂျသိုလ် အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် ဆယက်ဒ် ဖရ်ဟာန် ဟစန် အလ်မန်ဆူရ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း နောက်ထပ်သတင်းများအရ ဤရှီအဟ် ပညာရှင်သည် အသက် စွန့်ခဲ့ ရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆီးရီးယား ရှီအဟ် အိုလမာကောင်စီ ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဟွတ်ဂျ်ဂျသိုလ်အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ် လေမီးန် ဆယက်ဒ် ဖရ်ဟာန် ဟစန် အလ်မန်ဆူရ် သည် ဒဏ်ရာများကြောင့် အသက်စွန့်ခဲ့ရပါတယ်။
END / 251
