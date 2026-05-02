ကာတာဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့သည် အစ္စလာမာဘတ်မြို့ ဆွေးနွေးပွဲများကို ဖုန်းဖြင့် ဆွေး နွေးခဲ့

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏အဆိုအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ သည် ကာတာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရှိက်ခ် မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် အဗ်ဒိုရ်ရဲဟ်မာန် အာလေ စာနီ နှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆွေးနွေးမှုအတွင်း နှစ်ဖက်နိုင်ငံများသည် နောက်ဆုံးရ ဒေသဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ လက်ရှိ သံတမန် ရေးလမ်းကြောင်းများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလားအလာများကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
နှစ်ဖက်အနေဖြင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို သံတမန်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းရေး၏ အရေးပါမှုကို အလေးထား အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်ဟုလည်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment