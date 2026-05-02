အီရန်ကဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်ဖြစ်ရပ်များနှင့် တစ်စုံတစ်ရာ ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း ငြင်း ဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ လန်ဒန်ရှိ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးက အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ၏ ရပ်တည်ချက်မှာ အကြမ်းဖက်မှုသည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ မည်သည့်အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ ရှုတ်ချထိုက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များသည် အီရန်နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
လန်ဒန်ရှိ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးက အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအပေါ် စွပ်စွဲချက် များသည် နိုင်ငံရေးအရ လှုံ့ဆော်မှု၊ အခြေအမြစ်မရှိမှုနှင့် လှည့်စားမှုဖြစ်ပြီး ဤစွပ်စွဲချက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အကြမ်းဖက်မှု ၊ အစွန်းရောက်ဝါဒနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတို့၏ တကယ့်ဇာစ်မြစ်များမှ အာရုံလွှဲရန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကိုယ်တိုင်သည် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ အကြမ်းဖက်မှု၏ သားကောင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဆင့်မြင့်အရာရှိများနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များအပါအဝင် အီရန်နိုင်ငံသား သန်းပေါင်းများစွာ အသက်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု၊ အစွန်းရောက်ဝါဒနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
