ထရမ့်သည် အီရန်၏ထောင်ချောက်ထဲ ပိတ်မိနေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏အဆိုအရ ဗြိတိန်နေ့စဉ်သတင်းစာ Telegraph က "အီရန်သည် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ထောင်ချောက်ထဲ ပိတ်မိနေသည်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် ထရမ့်သည် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ စတင်ခြင်းနှင့် အီရန်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေများကို လက်ခံခြင်းကြား ရွေးချယ်ရမည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
ဝါရှင်တန်နှင့် တီဟီရန်တို့သည် လက်ရှိတွင် တိုက်ပွဲ၏ အဆင့်သစ်တစ်ခုတွင် ရှိနေပြီး နှစ်ဖက်စလုံးသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပြဿနာတွင် အချင်းချင်းယှဉ်ပြိုင်နေကြပြီး တစ်ဖက်က နောက်ဆုတ်ရန် စောင့်ဆိုင်း နေကြသည်ဟု သတင်းစာက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Telegraph သတင်းစာ၏ လေ့လာသုံးသပ် ချက်တွင် အီရန်၏ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှု ကို အောင်မြင်ခဲ့သည်ဟူသော ထရမ့်၏ပြောဆိုချက်ကို ရည်ညွှန်း၍ အီရန်သည် အမေရိကန်ထက် စစ်ရေးအရ အားနည်းသော်လည်း ရန်သူကို လွှမ်းမိုးရန် သေနတ်များနှင့် စစ်သင်္ဘောများတွင် အမေရိကန်နှင့် တန်းတူဖြစ်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း တီဟီရန်က သက်သေပြခဲ့သည်ဟု ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း လေ့လာသုံးသပ် ချက်တွင် Kepler သင်္ဘောခြေရာခံအစီရင်ခံစာကို ကိုးကား၍ Telegraph သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် အီရန်၏ သင်္ဘောတင်ပို့မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းသည် ထင်ရှားကြောင်း ရေးသား ခဲ့ပါတယ်။ ဤသတင်းစာက ဧပြီလတွင် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှ ရေနံထောက်ပံ့မှု ၉၅% ကျဆင်းသွားကြောင်း ရေးသားခဲ့ပြီး အီရန်သည် အသာစီးရနေပြီး ၎င်းကို အခွင့်ကောင်းယူနေကြောင်း သက်သေပြနေသည်ဟု ဆိုထားပါတယ်။
ထရမ့်သည် အီရန်စီးပွားရေးကို ပစ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတာအထိ အီရန်သည် ဝါရှင်တန်အပေါ် ဘဏ္ဍာရေးဖိအားများ ကိုလည်း တိုးမြှင့်နေကြောင်း The Telegraph က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သည် မိမိ ၏တိုက်ခိုက်မှုများအားလုံးရှိနေသော်လည်း အီရန်၏ရပ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲရန် အတင်း အကျပ်မလုပ်နိုင်ပါက အောင်မြင်သည်ဟု မခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်းနှင့် အမှန်တရားမှာ အီရန်ထက် ထရမ့် ကိုယ်တိုင် ကြောက်ရွံ့နေကြောင်း သတင်းစာက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
The Telegraph သည် မိမိ၏ လေ့လာသုံးသပ် ချက်တွင် အီရန်၏ ယခုအချိန်အထိ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါက တီဟီရန်ကို အနိုင်ယူရန် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှု အောင်မြင်နိုင်ခြေမှာ အလွန်နည်းပါးပြီး အမှန်တရားမှာ ပိတ်ဆို့မှုကြာရှည်လေ အီရန်သည် ၎င်း၏ပိတ်ဆို့မှုကို ပိုမိုတင်းကျပ်လေဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းရေးစားပွဲသို့ ပြန်လာ နိုင်ခြေ နည်းပါးလေဖြစ်ကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
