နေတာန်ယာဟု သည် အစ္စရေးအစိုးရကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာက အစ္စရေးကို မုန်းတီးကြောင်း ဟာအာရဲတ်ဇ် သတင်းစာ ဝန်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဇီယွန်ဝါဒီသတင်းစာ ဟာအာရဲတ်ဇ် (Haaretz) တွင် ဘင်ဂျမင် နေတာန်ယာဟု သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း အစ္စရေး သည် သူနှင့်အတူ သေလိမ့်မည်” ဟု ရိုးသားစွာ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ သတင်းစာက နေတာန်ယာဟု သည် သူနှင့်အတူ အစ္စရေး ဖျက်ဆီးသောအခါတွင်သာ အာဏာမှ ဆင်းပေးမည်ဟု အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီရက်များအတွင်း အစ္စရေးအစိုးရ၏ အကြီးအကဲ အိုင်ဇက် ဟာဇော့ဂ် မှ နေတန်ယာဟု ၏ လွတ်ငြိမ်း ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ “တရားစီရင်ရေး သဘော တူညီချက်” သည် နေတန်ယာဟု ၏ အဂတိလိုက်စားမှုအမှုများကို အဆုံးသတ်ရန် အိုင်ဇက် ဟာဇော့ဂ် ၏ ဖြေရှင်းချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤတရားစီရင်ရေးသဘောတူညီချက်အရ နေတန်ယာဟု သည် သူ၏နိုင်ငံရေးရာထူးမှ ဆင်းပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
နေတန်ယာဟု ၏ တရားရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ရည်ညွှန်း၍ ဟာအာရဲတ်ဇ် က အရာအားလုံးကို မဖျက်ဆီး မချင်း အာဏာကို စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သတင်းစာက "နေတန်ယာဟုသည် အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးရာတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်" ဟု အလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီသတင်းစာ ဟာအာရဲတ်ဇ် က မိမိ ၏ဆောင်းပါး၏ အခြားအပိုင်းတစ်ခုတွင် "ကမ္ဘာက အစ္စရေးကို မုန်းတီးသည်" ဟု ရေးသားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဇီယွန်ဝါဒီများအပေါ် ရန်လိုသောလုပ်ရပ်များကို ရည်ညွှန်းကာ အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက် အနာဂတ်မရှိကြောင်း အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နေတန်ယာဟုသည် ဤနိုင်ငံကို "သတ်ဖြတ် ပြီး သတ်ခဲ့သည်" ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment