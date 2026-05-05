  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အမေရိကန်

ပင်တဂွန်တွင် တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာ၊ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အထီးကျန်၊ ဗြိတိသျှသတင်းစာ ကဖော်ပြ

၅ မေ ၂၀၂၆ - ၁၉:၅၈
News ID: 1810380
ပင်တဂွန်တွင် တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာ၊ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အထီးကျန်၊ ဗြိတိသျှသတင်းစာ ကဖော်ပြ

ဗြိတိသျှသတင်းစာတစ်စောင်၏ အဆိုအရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပတ် ဟီဂစ္စသည် ကောင်းမွန်သော အကြောင်းပြ ချက်မရှိဘဲ အကြီးတန်းအရာရှိများစွာကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး ပင်တဂွန်တွင် ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ပြည်တွင်း မငြိမ်မသက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr News Agency ၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဗြိတိန်သတင်းစာ The Guardian က အမေရိကန်စစ်ဌာန၊ ပင်တဂွန်အတွင်း တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ပတ် ဟီဂစ္စသည် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တဖြည်းဖြည်း အထီးကျန်လာနေကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။

ပင်တဂွန်ရှိ ဤအကျပ်အတည်းသည် အမေရိကန်စစ်ဘက်အရာရှိကြီးများစွာကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရချိန်တွင် ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပြီး အချို့သော အတွင်းလူများက ၎င်းကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းဟု နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။

အစီရင်ခံစာတွင် ပတ် ဟီဂစ္စသည် ခိုင်မာပြီး လက်ခံနိုင်သော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၂၄ ဦးနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိများကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား အစောပိုင်းအငြိမ်းစားယူရန် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။

Guardian ၏ အဆိုအရ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရသော အရာရှိများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် လူမည်းများ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး ဤအရာရှိများသည်လည်း ခိုင်မာသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂုဏ်သတင်းရှိသည်ဟု ယူဆရပါတယ်။

အစီရင်ခံစာတွင် အမေရိကန် တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Randy George သည် ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရမည့် စာရင်းမှ အရာရှိလေးဦး၏ အမည်များကို ဖယ်ရှားရန် ငြင်းဆိုပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့်လက ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

The Guardian သတင်းစာက ဆက်လက်ရေးသားရာတွင် ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရသော ထင်ရှားသည့် အရာရှိများတွင် ရေတပ်စစ်ဆင်ရေးများကို ဦးဆောင်သည့် ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး ပူးတွဲ စစ်ဦးစီးချုပ်များ တွင် လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသော Admiral Lisa Franchitti ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

အစီရင်ခံစာအရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် ပင်တဂွန်တွင် ပိုမိုအထီးကျန်လာပြီး မိသားစုဝင်အချို့အပါအဝင် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နီးကပ်သောလူများ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရှိနေကြောင်း သတင်းအချက်အလက် အပြည့် အစုံရှိသော သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

ဤရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရမှုများသည် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု နှင့် စစ်ဆင်ရေးစွမ်းရည်များအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း The Guardian သတင်းစာက သတိပေးခဲ့သည်။ ပင်တဂွန်ရှိ ပြည်တွင်းအခြေအနေသည် ယခင်အရာရှိတစ်ဦးကို ကိုးကား၍ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha