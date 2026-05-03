ဥရောပသည် အစ္စရေးဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ပြောကြား

၃ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၅
News ID: 1809519
သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဖရန်ချက်စကာ အယ်လ်ဘန်နီးစ်က ဥရောပသည် အစ္စရေး၏ ဒဏ်ခတ်မှုခံရတော့မည်ဟု သတိပေးခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ဂရိမြို့တော် အေသင်တွင် ကျင်းပသော အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ဖရန်ချက်စကာ အယ်လ်ဘန်နီးစ်က ဇီယွန်နစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံးနှစ်ခုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အစ္စရေးသည် ပါလက်စတိုင်းကို ဆက်လက်သိမ်းပိုက်နေသရွေ့ ဤရာဇဝတ်အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေ၊ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်နေသရွေ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ မည်သည့်နိုင်ငံမျှ အစ္စရေးကို ထောက်ခံ သို့မဟုတ် ကူညီသင့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သူမက ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်က ထိုအခြေအနေများတွင် ဇီယွန်နစ်အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံ ရေးဖြတ် တောက်မည့်အစား တဲလ်အဗစ်သို့ ငွေကြေး၊ စစ်ရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီများ ပေးအပ်နေပြီး အစ္စရေးမှ သူလျှိုပစ္စည်းများ ဝယ်ယူနေသည့် ဥရောပနိုင်ငံများကို ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။

 ဥရောပနိုင်ငံများသည် အစ္စရေးကို ဆန့်ကျင်သည့် အသံတိုင်းကို ဖိနှိပ်နေပြီး ၎င်းသည် ဥရောပ လူ့အဖွဲ့ အစည်းများ ကို အစ္စရေးထံ အပ်နှံခြင်းနှင့် ညီမျှကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

