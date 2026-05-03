အစ္စရေးနိုင်ငံ ဘင်ဂူရီယွန်လေဆိပ်သို့ လက်နက်တင်ပို့မှုများစွာ ရောက်ရှိလာ

၃ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၂
News ID: 1809518
အမေရိကန်က အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေသည်ဟု ပြောဆိုနေချိန်တွင် အစ္စရေး မီဒီယာများက စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းပို့နေကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Farsnews  နှင့် Al Arabiya သတင်းကွန်ရက်တို့၏ အစီရင်ခံစာအရသည် တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းတွင် အစ္စရေး သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ ဖော်ပြခဲ့ပြီး စစ်ပွဲအတွင်း အီရန်အစိုးရ မတိုက်ခိုက်ခဲ့သော ပစ်မှတ်များရှိပြီး မစ်ရှင်ကို ပြီးမြောက်အောင် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

 ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း အစ္စရေးနိုင်ငံ ဘင်ဂူရီယွန်လေဆိပ်တွင် လက်နက်နှင့် ခဲယမ်း မီးကျောက် တင်ပို့မှုများ ကို ချပေးခဲ့ကြောင်းလည်း ဤသတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရန်၏ အဆိုပြုချက်အသစ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိဟု အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ကြေညာပြီးနောက် ယင်းသို့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံရှိသော သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ Axios သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်က အီရန် ၏ အဆိုပြုချက်သည် အမေရိကန်၏ အနည်းဆုံးတောင်းဆိုချက်များနှင့် ဝေးကွာနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။

ဇီယွန်ဝါဒီအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် နီးစပ်သော Axios က ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပွင့်လင်းလာနိုင်ခြေမှာ သုညဖြစ်ပြီး စစ်ရေးရွေးချယ်မှုမှာ ပိုမိုနီးကပ်လာကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

