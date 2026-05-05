ယူအေအီးမှ အီရန်အပေါ် မည်သည့်အရေးယူမှုမဆို ပြုလုပ်ပါက နောင်တရစေမည့် တုံ့ပြန်မှု ပြုမည်ဖြစ် ကြောင်း ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ) ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အီဗရာဟီးမ် ဇိုလ်ဖေကာရီ က ယူအေအီးမှ အီရန်အပေါ် မည်သည့်အရေးယူမှုမဆို ပြုလုပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပြင်းထန်ပြီး နောင်တရစေမည့် တုံ့ပြန်မှုကို တုံ့ပြန်မည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ) ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ၏ အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ် ပါတယ်။
ဗစ်မေလ္လာဟ်ဟေရ်ရဟ်မန်နေရ်ရဟီးမ်
အီရန်အစ္စလာမ် မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် ပြီးခဲ့သောရက်များအတွင်း ယူအေအီး အပေါ် မည်သည့်ဒုံးကျည် သို့မဟုတ် ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးမျှ မလုပ်ဆောင်ခဲ့ဘဲ မည်သည့်အရေးယူမှုမဆို ပြုလုပ်ခဲ့ ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ခိုင်မာပြတ်သားစွာ ကြေညာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အစီရင်ခံစာကို လုံးဝငြင်းဆိုထားပြီး မည်သည့်အမှန်တရားမျှ မရှိပါ။ အစ္စလာမ့်မြေတစ်ခုအနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံဟာ အမေရိကန်၊ဇီယွန်ဝါဒီများနှင့် သူတို့၏ စစ်အင်အားနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာတွေ၏ တွင်းမဖြစ်သင့်ကြောင်း အစ္စလာမ်နှင့် မွတ်စလင်မ် ကမ္ဘာကို သစ္စာမဖောက်သင့်ကြောင်း စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၏အရာရှိများ နှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကို ကြေညာအပ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ထောင်ချောက်ထဲမှာ မပါဝင်သင့်ဘဲ၊ ဘာသာမဲ့တွေနဲ့ ဘာသာခြားတွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံ အီရန်ကို မီဒီယာများ၏ တိုက်ခိုက်မှု၊ မတရားစွပ်စွဲချက်များနှင့် ရာသီဥတု(အခြေအနေ) ဖန်တီးပေးတာမျိုး မလုပ်သင့်ကြောင်းပြောကြားအပ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်မှာ UAE ဟာ အမေရိကန်နဲ့ ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ အဓိကအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း မလုံခြုံ မှုရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်လာပြီး သူတို့ရဲ့ စစ်အင်အားနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကို နောင်တရစွာနဲ့ ပြောရမှာဖြစ်ပါသည်။
ရာသီဥတု (အခြေအနေ) ဖန်တီးခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခံရသူတွေကို စွပ်စွဲခြင်းနှင့် ပုံဖော်ခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းနိုင် မှာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာလေထုလည်း ပျက်ယွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစ္စလာမ့်နိုင်ငံ နှင့် အီရန်၏ ရန်သူများ ကို ရာသီဥတု(အခြေအနေ) ဖန်တီးပြီး ကူညီဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရှောင်ကြဉ်ခဲ့ရင် အဲဒီနိုင်ငံမှာရှိသည့် ကျွန်တော်တို့၏ မွတ်စလင်မ် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ လုံခြုံရေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုအတွက်သာ ဖြစ်ပါ သည်။
အီရန်ကျွန်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတန်းများကို UAE မြေမှ မည်သည့်အရေးယူမှုမဆို ပြုလုပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်းထန်ပြီး နောင်တရစေမည့် တုံ့ပြန်မှုကို ပြုလုပ်မည်ဟု သတိပေးပါသည်။
