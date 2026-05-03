ဂါဇာ ထောက်ပံ့ရေး ယာဉ်တန်းကို ရပ်တန့်ခြင်းသည် နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကာအာနီ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) ၏ ကွတ်ဒ်စ် တပ်ဖွဲ့၏ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အီစ္စမာအီ ကာအာနီ က ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချခဲ့ပြီး Samoud ထောက်ပံ့ရေး ယာဉ်တန်းကို ပြန်ပေးဆွဲခြင်းသည် အမှန်တကယ်တွင် နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ညီမျှသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာရှိ ဖိနှိပ်ခံရသော ပြည်သူများကို ဝိုင်းရံထားမှုကို ဖြိုခွင်းရန်နှင့် အစ္စရေးဖိနှိပ်မှုမှ ပါလက်စတိုင်း ကလေးများ နှင့် အမျိုးသမီးများကို ကယ်တင်ရန် Samoud လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားသူများ၏ လှုပ်ရှားမှုသည် ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းတွင် ဖိနှိပ်မှုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်မှုသည် အလျင်အမြန် ကြီးထွားလာနေကြောင်း လက္ခဏာ တစ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကာအာနီက အစ္စရေးကို ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်နေစဉ်တွင် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် ကလေးများကို သတ်ဖြတ်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လွတ်လပ်မှုကို ချစ်မြတ်နိုးသူများ၏ ရာဇဝတ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ပိုမိုခိုင်မာလာနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး၏ ကြောက်တတ်သည့် လုပ်ရပ်များနှင့် ရာဇဝတ်မှုများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူထု၏ အသိပညာကို တိုးပွားစေပြီး ဂါဇာရှိ ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများအပေါ် ဝိုင်းရံထားမှုကို ဖြိုခွင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို အားကောင်း စေမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အီစ္စမာအီ ကာအာနီ က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
