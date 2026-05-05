ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုများ ၊ အစ္စရေးတင့်ကားများ နှင့် သံချပ်ကာယာဉ်များ ဖောက်ခွဲခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ လက်ဘနွန်ခုခံရေးအဖွဲ့ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ သည် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ အစ္စရေးစစ်တပ်စုဝေးမှုများ၊ သံချပ်ကာယာဉ်များ နှင့် Merkava တင့်ကားများကို တိုက်ခိုက်မှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း သိရပါတယ်။
မီဒီယာသတင်းများအရ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ က အလ်ပယာဇဟ် မြို့ရှိ အစ္စရေးစစ်ဘက်ဝန်ထမ်းများနှင့် ယာဉ်များ စုဝေးမှု ကို ဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးအဖွဲ့သည် အလ်ကောင်ဇဟ် မြို့ရှိ အစ္စရေး Merkava တင့်ကားကို အသေခံဒရုန်းဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ထပ်မံကြေညာခဲ့ပြီး တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ က ရရှာဖ် မြို့ရှိ အစ္စရေးစစ်တပ် D9 ဘူဒိုဇာကို အသေခံဒရုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း နောက်ထပ်ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပင် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေးအဖွဲ့သည် ဒေရ်စရီယာန် ၏ ခလဟ်ရာဂျ် ဒေသရှိ အစ္စရေးသိမ်းပိုက်ထားသော D9 ဘူဒိုဇာကို ဒရုန်းဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာက နောက်ထပ်ကြေညာချက်တစ်ခုတွင် ယခင်ကပစ်မှတ်ထားခဲ့သော D9 ဘူဒိုဇာကို ဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားနေသော ဒေရ်စရီယာန် ၏ ခလဟ်ရာဂျ် မြို့ရှိ အစ္စရေးစစ်ဘက်ယာဉ်တစ်စင်းကိုလည်း ပစ်မှတ် ထား ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဤသံချပ်ကာယာဉ်ကို အသေခံဒရုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
