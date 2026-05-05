ထရမ့်၏ လျှို့ဝှက် သတင်း ပေါက်ထွက်

၅ မေ ၂၀၂၆ - ၁၅:၁၃
News ID: 1810234
ထရမ့်၏ လျှို့ဝှက် သတင်း ပေါက်ထွက် လာတာကို တင်ပြအပ်ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

ပါကစ္စတန်တပ်မတော်အကြီးအကဲ ဖီမာရှယ် ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ်  တလောကက အီရန်ကိုလာသွားတယ် .... သူက အီရန် အမတ်တစ်ယောက်ကို ထရမ့်ပြောခိုင်းတာ ပြောတယ် ...

ထရမ့်ကပြောခိုင်းတာ သူ တအား အီရန် နဲ့ပတ်သက်ပြီး အရှက်ကွဲနေ သိက္ခာ ကျနေပြီ ...

ဒါကြောင့် အမေရိကန်ပြည်သူအရှေ့မှာ သိက္ခာ ပြန်ဆယ်တဲ့အနေနဲ့

ဟော်ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား  အပြင် ပိုင်းကို သူ့ ဗလောက်တာဖြစ်တယ် ...

တကယ်ဗလောက်တာမဟုတ်ဘူး... ဟန်ပြ ဗလောက်တာ တဲ့ ...

