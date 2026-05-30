အမေရိကန် MQ-9 Reaper ဒရုန်းတစ်စင်း ယီမင်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ပစ်ချခံရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အမေရိကန်ဒရုန်းတစ်စင်းသည် ယီမင်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း မာရစ်ပြည်နယ်တွင် ပစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒေသခံနှင့် မီဒီယာသတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ အမေရိကန်လုပ် MQ-9 Reaper ဒရုန်းသည် မာရစ်ပြည်နယ်၏ လေပိုင်နက်အတွင်း ပျံသန်းနေစဉ် ပစ်မှတ်ထား ပစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။
သတင်းများအရ ဒရုန်းသည် မာရစ်ပြည်နယ်၏ ကောင်းကင်ယံတွင် ပျက်ကျခဲ့သော်လည်း ဖြစ်ရပ်အတွက် တာဝန်ရှိသူနှင့် တိုက်ခိုက်မှု၏ သဘောသဘာဝနှင့်ပတ်သက်သည့် တရားဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပါ။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ သို့မဟုတ် ဒရုန်း၏ အပျက်အစီးများအကြောင်း အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
