အိုမန်နိုင်ငံ အယ်လ်ဖဟယ်လ် ဆိပ်ကမ်းတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ ပေါက်ကွဲမှုအပြီးတွင် အိုမန်နိုင်ငံ အယ်လ်ဖဟယ်လ် ဆိပ်ကမ်းမှ ရေနံထောက်ပံ့မှုများ ရပ်တန့်သွားကြောင်း သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံကို ကိုးကား၍ ရိုက်တာသတင်းဌာနက ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ပေါက်ကွဲမှုသည် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် အယ်လ်ဖဟယ်လ် ဆိပ်ကမ်း၏ ပလက်ဖောင်း ၁ နှင့် ၂ အကြားတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment