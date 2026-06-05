  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အိုမန်နိုင်ငံ အယ်လ်ဖဟယ်လ် ဆိပ်ကမ်းတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား

၅ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၄:၄၇
News ID: 1822715
အိုမန်နိုင်ငံ အယ်လ်ဖဟယ်လ် ဆိပ်ကမ်းတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား

ဇွန်လ ၅ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် သောကြာနေ့နံနက်တွင် အိုမန်နိုင်ငံ အယ်လ်ဖဟယ်လ် ဆိပ်ကမ်း၌ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

IRNA ၏ အဆိုအရ ပေါက်ကွဲမှုအပြီးတွင် အိုမန်နိုင်ငံ အယ်လ်ဖဟယ်လ် ဆိပ်ကမ်းမှ ရေနံထောက်ပံ့မှုများ ရပ်တန့်သွားကြောင်း သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံကို ကိုးကား၍ ရိုက်တာသတင်းဌာနက ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

အစီရင်ခံစာအရ ပေါက်ကွဲမှုသည် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

အစီရင်ခံစာတွင် အယ်လ်ဖဟယ်လ် ဆိပ်ကမ်း၏ ပလက်ဖောင်း ၁ နှင့် ၂ အကြားတွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha