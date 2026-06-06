  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အစ္စရေးလူမျိုးအများစုသည် နေတန်ယာဟု ကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ထပ်မံမြင်တွေ့လိုခြင်းမရှိ

၆ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၆
News ID: 1823495
အစ္စရေးလူမျိုးအများစုသည် နေတန်ယာဟု ကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ထပ်မံမြင်တွေ့လိုခြင်းမရှိ

သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် အစ္စရေးလူမျိုး ၅၈ ရာခိုင်နှုန်းက နေတန်ယာဟု ကို အနာဂတ်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေလိုခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် ရာထူးအတွက် အခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးကို လိုချင်ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ပြီး ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ၎င်း၏ ရာထူးသက်တမ်းကို ဆက်လက်ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

"Olpan Sheshi" အစီအစဉ်မှ စစ်တမ်းရလဒ်များအရ အစ္စရေးလူမျိုးများကြားတွင် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုအတွက် ဆန္ဒများ တိုးပွားလာနေကြောင်း ပြသနေပါတယ်။

ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရုပ်မြင်သံကြားချန်နယ် Channel 12 က ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ "Medgam" အဖွဲ့အစည်းမှ စစ်တမ်းရလဒ်များအရ ဇီယွန်ဝါဒီပြည်သူများသည် ဤအစိုးရ၏ လုံခြုံရေးမူဝါဒများသည် ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြသနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

ပါဝင်သူ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းက အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့် သည် အစိုးရ၏ လုံခြုံရေးမူဝါဒများ၏ အဓိက ဆုံးဖြတ်ချက် ချသူဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းကသာ နေတန်ယာဟု သည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုကို သူ့လက်ထဲ တွင် ကိုင်ဆောင်ထားသည်ဟု ယုံကြည်ကြပါတယ်။

အံ့သြစရာကောင်းတာက နေတန်ယာဟု ရဲ့ အာဏာရ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ထောက်ခံသူတွေကြားမှာတောင် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းက လုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာ ထရမ့်ဟာ တကယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြီး ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း ကတော့ နေတန်ယာဟု ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အလေးပေးပြောကြားကြပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha