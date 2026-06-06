အစ္စရေးလူမျိုးအများစုသည် နေတန်ယာဟု ကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ထပ်မံမြင်တွေ့လိုခြင်းမရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
"Olpan Sheshi" အစီအစဉ်မှ စစ်တမ်းရလဒ်များအရ အစ္စရေးလူမျိုးများကြားတွင် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုအတွက် ဆန္ဒများ တိုးပွားလာနေကြောင်း ပြသနေပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရုပ်မြင်သံကြားချန်နယ် Channel 12 က ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ "Medgam" အဖွဲ့အစည်းမှ စစ်တမ်းရလဒ်များအရ ဇီယွန်ဝါဒီပြည်သူများသည် ဤအစိုးရ၏ လုံခြုံရေးမူဝါဒများသည် ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြသနေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပါဝင်သူ ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းက အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့် သည် အစိုးရ၏ လုံခြုံရေးမူဝါဒများ၏ အဓိက ဆုံးဖြတ်ချက် ချသူဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းကသာ နေတန်ယာဟု သည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုကို သူ့လက်ထဲ တွင် ကိုင်ဆောင်ထားသည်ဟု ယုံကြည်ကြပါတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတာက နေတန်ယာဟု ရဲ့ အာဏာရ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ထောက်ခံသူတွေကြားမှာတောင် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းက လုံခြုံရေးကိစ္စတွေမှာ ထရမ့်ဟာ တကယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြီး ၄၃ ရာခိုင်နှုန်း ကတော့ နေတန်ယာဟု ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အလေးပေးပြောကြားကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment