  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

အမေရိကန်က ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်္ဘောကို တမင်တကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယပြော၊ လက်တုံ့ပြန်နိုင် စွမ်းရှိ ကြောင်း သတိပေး

၁၁ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၇
News ID: 1825992
အမေရိကန်က ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်္ဘောကို တမင်တကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယပြော၊ လက်တုံ့ပြန်နိုင် စွမ်းရှိ ကြောင်း သတိပေး

သတင်း အထောက်အထားများအရ ၏ အမေရိကန်က အိန္ဒိယ သင်္ဘောကို တမင်တကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲသည့် စာသားပါဝင်ပြီး၊ အိန္ဒိယဘက်မှ လက်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

MAH NEWS ၏ အစိရင်ခံစာအရ  အမေရိကန်က အိန္ဒိယ သင်္ဘောကို တမင်တကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲသည့် စာသားပါဝင်ပြီး၊ အိန္ဒိယဘက်မှ လက်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ် ။ ပုံတွင် မီးလောင်နေသော သင်္ဘောတစ်စင်း၊ မည်းညိုသော မီးခိုးထူကြီးများ၊ နှင့် ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ရှိ တင်းမာသော အခြေအနေကို ရိုက်ကူးထားပြီး သတင်း၏အရေးကြီးမှုကို အလေးထားသည့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။

ပုံအတွင်းတွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် S. Jaishankar အမေရိကန် အား သင်္ဘောကို တမင်တကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း မိမိတို့သည်  လက်တုံ့ပြန်နိုင် စွမ်းရှိကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

သို့သော် ဤကိစ္စ အတွက် အိန္ဒိယ အခြေဆိုက် အမေရိကန် သံရုံး၏ ဒုတိယ သံအမတ် အား ဆင့်ခေါ်ခဲ့ ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha