ဥရုဂွေး ရုပ်မြင်သံကြား အထူးသတင်းတစ်ပုဒ်တွင် မုဟရမ်တွင် ရှီအဟ် များ ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းအကြောင်း၊ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် ကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံမှု၏သင်္ကေတ+ဗီဒီယို
၂၅ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၁:၅၃
News ID: 1831314
အဗ်နာ ။ ။ ဥရုဂွေး အမျိုးသား ရုပ်မြင်သံကြား ချန်နယ် ၅ သည် အာရှူရာ၏ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များကို အထူးသတင်းတစ်ပုဒ်တွင် လေ့လာသုံးသပ်ထားပြီး ၎င်းကို ရှီအဟ် အသိုင်းအဝိုင်း၏ ဝိသေသ လက္ခဏာ ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုအဖြစ် မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ အစီရင်ခံစာတွင် နာဘာ တီယာမြို့ကို ရည်ညွှန်း၍ ဗုံးခွဲမှုများ၏ အရိပ်အောက်တွင်ပင် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းနှင့် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားများသည် ရပ်တန့်မသွားကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်။
Your Comment