ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများနှင့် အီရန်အကြား ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ရန် ရီယာ့ဒ်တွင် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရန် မျှော်လင့်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ သံတမန်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ဆော်ဒီအာရေဗျသည် အီရန်နှင့် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံများအကြား ဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေရန်နှင့် ဒေသတွင်းအဆင့်တွင် တင်းမာမှုများ ကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်သည့် အရေးကြီးသော အစည်းအဝေးတစ်ခုကို လက်ခံကျင်းပဖွယ် ရှိ ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အာရပ်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် Arabi 21 ၏ အဆိုအရ မျှော်လင့်ထားသည့် အစည်းအဝေးကို ရီယာ့ဒ်တွင် ကျင်းပနိုင်ပြီး အီရန်၊ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများနှင့် အခြားဒေသတွင်းပါတီများအကြား ဆက်ဆံရေးပြန် လည် ထူထောင်ရေး နှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အီရန်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် အီရန်၏ နောက်ဆက်တွဲတုံ့ပြန်မှုကြောင့် တီဟီရန်နှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့အကြား တင်းမာမှုများ ပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်သည် အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားများနှင့် စစ်စခန်းများကို ပစ်မှတ် ထားခဲ့ ပါတယ်။
အီရန်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အီရန်ကို တိုက်ခိုက်ရန် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ နယ်မြေကို အသုံးပြုပါက တီဟီရန်သည် ၎င်း၏တရားဝင်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးအခွင့်အရေးအောက်တွင် တုံ့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိ ကြောင်း ယခင်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အီရန်က ၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုတွင် ပါရှန်း ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံ များ၏ စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို မထိခိုက်စေသင့်ကြောင်းနှင့် အမေရိကန် စစ်စခန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်စပ်စင်တာများကိုသာ ပစ်မှတ်ထားသင့်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ အဆိုအရ ရီယာ့ဒ်တွင် မျှော်လင့်ထားသည့် ဆွေးနွေးပွဲများသည် ဒေသတွင်း ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်၊ တင်းမာမှုများကို လျှော့ချရန်နှင့် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးမူဘောင်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် အရေးကြီးသော ခြေလှမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment