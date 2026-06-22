အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မနက်ဖြန် အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ ထွက်ခွာမည်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တို တော်မီ ပီဂေါ့တ် က တနင်္လာနေ့တွင် မာကို ရူဘီယိုသည် အင်္ဂါနေ့မှ ကြာသပတေးနေ့အထိ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ကူဝိတ်နှင့် ဘာရိန်းနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် အမေရိကန်နှင့် အီရန်အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ အကြား အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ အရာရှိတစ်ဦး၏ ဒေသတွင်းသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ရူဘီယိုသည် "အီရန်နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏ အရေးပါမှုနှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများ ပါဝင်မည့် ဒေသတွင်း ဦးစားပေး အစီအစဉ်တစ်ခုကို ဆွေးနွေးမည်" ဟု တော်မီ ပီဂေါ့တ် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment