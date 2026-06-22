ဒေသတွင်းမီးကို ထိန်းချုပ်ရန် ကာတာ၏ ကြိုးပမ်းမှုများ၊ တီဟီရန်-ဝါရှင်တန် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ဖျက်ဆီး နိုင်သော အချက်များကို ဒိုဟာက သတိပေး
ဝါရှင်တန်နှင့် တီဟီရန်အကြား ဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားရာတွင် ကာတာဝန်ကြီးချုပ် မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် အဗ်ဒိုရ် ရဟ်မာန် အာလေ စာနီ က အဖွဲ့များသည် ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖျက်ဆီးရန် ရှာဖွေနေကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ကာတာ၏ အဓိကဦးစားပေးမှာ တင်းမာမှုများ၏ “မီးကို ငြိမ်းသတ်” ရန်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ငြိမ်မှုရရှိရန်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် ကာတာဝန်ကြီးချုပ်က အမေရိကန်နှင့် အီရန်အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ သဘောတူညီချက်ကို ရည်ညွှန်း၍ ၎င်းသည် စစ်ပွဲကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် အရေးကြီးသော မူဘောင်တစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကာတာဝန်ကြီးချုပ် က ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် “နှစ်ဖက်အကြား ဆွေးနွေးပွဲများတွင် သဘော ထားကွဲလွဲ မှုများစွာ ရှိသော်လည်း ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေရန် နှစ်ဖက်စလုံး၏ အခိုင်အမာပြောဆိုမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ ခဲ့ရသည်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နျူကလီးယားဖိုင်နှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ လုံခြုံရေးကဲ့သို့သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် ဆွေးနွေးပွဲများ၏ ကွဲပြားသော အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ကာတာဝန်ကြီးချုပ် က ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မိန့်ခွန်း ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင် ကာတာဝန်ကြီးချုပ်က ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအပေါ် အီရန်၏ မကြာသေးမီက အပြုအမူကို ဝေဖန်ခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ တီဟီရန်အနေဖြင့် ပါရှန်း ပင်လယ် ကွေ့နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိ အစ္စရေး၏ စစ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပြီး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အောက်တွင် အရပ်သားများကို သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး သိမ်းပိုက်မှုကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် လက်ဘနွန်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများ ဖန်တီးရာတွင်နေတန်ယာဟု သည် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်ဟု ကာတာဝန်ကြီးချုပ် က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတ ဂျေဒီဗန့်စ် သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပသော ညီလာခံ တစ်ခုအတွင်း နျူကလီးယားဆွေးနွေးပွဲများတွင် အရေးကြီးသော တိုးတက်မှုကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အီရန်သည် နိုင်ငံတကာစစ်ဆေးရေးမှူးများကို ဖိတ်ကြားရန် သဘောတူခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အဏုမြူ စွမ်းအင်အေဂျင်စီ နှင့် ဆွေးနွေးပွဲများကို ဘူဂန်စတော့ခ် တွင် ယနေ့စတင်မည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဂျေ ဒီ ဗန့်စ် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားကို ဖွင့်ထားရန် ပစ်ခတ်မှုအပြန်အလှန်တားဆီးရန်" နှင့် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားတွင် မိုင်းရှင်းလင်းရန်" အဓိကယန္တရားသုံးခု ဖန်တီးမည်ဟုလည်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် အမေရိကန်အရာရှိများက ဆွေးနွေးပွဲများတွင် တိုးတက်မှုအကြောင်း ပြောဆိုကြသော်လည်း အီရန် သတင်းရင်းမြစ်များက စကားဝိုင်းတစ်ခုတွင် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သော်လည်း ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားရှိ အခြေအနေနှင့် ပိတ်ဆို့မှုကြားတွင် ကွာခြားချက်မရှိကြောင်းနှင့် နျူကလီးယားဖိုင် နှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင်ညှိနှိုင်းမှုများ သို့မဟုတ် အေဂျင်စီ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရာဖေးလ် ဂရိုစီနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment