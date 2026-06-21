အီရန် အမျိုးသမီး ကရာတေး ကူမိုက် အာရှချန်ပီယံရှစ်တွင် အနိုင်ရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNA ၏ အဆိုအရ အာရှ ကရာတေး ပြိုင်ပွဲများသည် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း၌ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အီရန် အမျိုးသမီး ကရာတေး အသင်း ကူမိုက်
ဗိုလ်လုပွဲတွင် ဂျပန်အသင်းကို ၂မှတ်၊၀မှတ်ဖြင့် ဂိုးဖြင့် အနိုင်ယူကာ ရွှေတံဆိပ်နှင့် ချန်ပီယံဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင် အီရန် အမျိုးသား ကရာတေး ကူမိုက် အသင်း သည်လည်း ဗိုလ်လုပွဲသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော်လည်း ဂျော်ဒန်အသင်းကို ၃မှတ် ၀မှတ်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် ဒုတိယနေရာသာ ရရှိခဲ့သည်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment