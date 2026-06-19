လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းတွင် ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများ ။ ။ video

အဗ်နာ ။ ။ သေဆုံးသူများနှင့် ဒဏ်ရာရသူများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် အစ္စရေးရဟတ်ယာဉ် ၄ စင်း ထိုဒေသသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ဒေသအသီးသီးတွင် မိုဂျာဟစ်ဒီးန် များနှင့် အစ္စရေး စစ်တပ် အကြား ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များက သတင်း ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဤတိုက်ပွဲများသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပစ်ခတ်မှုများ၊ အမြောက်ပစ်ခတ်မှုများနှင့် ရော့ကတ်နှင့် ဒုံးကျည်များ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများဖြင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိ မိုဂျာဟစ်ဒီးန် များသည် ရန်သူစစ်ဘက်ယာဉ် ၅ စီးကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲအများစုကို ကာဖာ ဘနိတ်၊ ကာဖာ ဂျူးဇ် နှင့် ဂျာဘယ် ရာဖီ အနီးနှင့် အလီ အလ်တာဟီးရ် ဝင်ရိုးတွင် သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် အစ္စရေး စစ်လေယာဉ်များသည် ဇာဘီဒင် နှင့် ရှိုကင် မြို့များကြားရှိ မာရ်ဂ် အလ်ဆာဖာ တွင်ဧရိယာတွင် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၁:၅၇
News ID: 1829057
Your Comment